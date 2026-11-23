Un nuevo aviso de marejadas emitió la Armada para gran parte del litoral chileno, debido a condiciones de mar provenientes del suroeste que afectarán desde el Golfo de Penas hasta Arica, además del archipiélago Juan Fernández.

De acuerdo con la información del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, el fenómeno comenzará este martes 24 de noviembre y se mantendrá hasta el jueves 26, con oleaje que generaría rompientes en bahías abiertas hacia esa dirección.

El jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, capitán de corbeta Ignacio Ojeda Horr, explicó que "debido a fuerte viento sur en sector oceánico, esperamos marejadas con dirección del suroeste a contar del martes 24 de noviembre en nuestro litoral, afectando desde Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el archipiélago Juan Fernández, generando oleaje con rompiente en bahías abiertas a esa dirección".

La autoridad marítima precisó que el mayor desarrollo del oleaje se espera durante las horas de pleamar o marea alta. En particular, los horarios de mayor intensidad corresponderían al período entre las 23:00 y las 02:00 horas, como marea primaria, y entre las 11:00 y las 14:00 horas, como pleamar secundaria.

Este corresponde al vigésimo séptimo aviso de marejadas que afecta a las costas continentales durante 2026.

El fenómeno comenzará en el archipiélago Juan Fernández y desde el Golfo de Penas hasta Coquimbo durante la mañana del martes 24 de noviembre. En tanto, el tramo comprendido entre Coquimbo y Arica recibirá las marejadas durante la tarde de esa misma jornada.

Según el aviso, las condiciones de mar se mantendrán hasta el jueves 26 de noviembre.

Ante este escenario, la Autoridad Marítima llamó a la comunidad a actuar con prudencia y respetar las medidas de seguridad, evitando transitar por sectores rocosos y entrar al mar mientras se mantenga el evento. Asimismo, recomendó no realizar actividades náuticas ni deportivas sin contar con la debida autorización.

PURANOTICIA