Concejales de Quilpué denuncian a alcaldesa Carolina Corti ante Contraloría por presuntas irregularidades presupuestarias

Una denuncia ante la Contraloría Regional de Valparaíso suma un nuevo flanco de tensión para la Municipalidad de Quilpué, justo cuando el Concejo Municipal se prepara para votar una modificación presupuestaria decisiva para el futuro laboral de cientos de trabajadores. Y es que seis concejales acusaron presuntas irregularidades en la gestión financiera encabezada por la alcaldesa Carolina Corti y solicitaron que el organismo fiscalizador investigue la administración de los recursos comunales.

La presentación, dada a conocer este martes, busca que Contraloría ordene una investigación especial y se pronuncie sobre la legalidad de la ejecución presupuestaria y de las sucesivas modificaciones impulsadas por la administración municipal.

El momento en que se conoce la denuncia añade presión a una jornada clave para el municipio. Si la modificación presupuestaria sometida a votación es rechazada, 406 funcionarios municipales podrían quedar desvinculados, de acuerdo con los antecedentes entregados sobre el escenario que enfrenta la comuna.

CONTRATACIONES SOBRE LOS LÍMITES

Entre los cuestionamientos expuestos por los ediles figura la contratación de personal por sobre los límites legales permitidos y sin financiamiento asegurado. También sostienen que recursos originalmente destinados a proyectos urbanos, obras y servicios para la comunidad habrían sido redireccionados para cubrir otros gastos.

A juicio de los concejales denunciantes, estas decisiones comprometerían tanto la estabilidad laboral de los trabajadores como la ejecución de iniciativas municipales, además de tensionar las finanzas comunales en la recta final del año.

En el comunicado, los ediles calificaron la gestión financiera como "temeraria" y solicitaron que el organismo contralor determine si existen responsabilidades administrativas en los hechos denunciados.

"Hemos actuado responsablemente fiscalizando y detectando cómo se han desatendido las normas financieras básicas, comprometiendo fondos que eran para los vecinos y vecinas. Necesitamos que la Contraloría investigue a fondo, determine responsabilidades y ponga freno a esta administración temeraria de los recursos públicos en Quilpué", señalaron los concejales a través de una declaración.

PRONUNCIAMIENTO URGENTE

Junto con solicitar una investigación especial, los representantes comunales pidieron un pronunciamiento sobre la legalidad de la ejecución del presupuesto municipal y de las modificaciones presupuestarias promovidas por la alcaldesa.

La denuncia abre un nuevo capítulo en la controversia por las finanzas municipales, en una jornada marcada por la votación que deberá resolver el Concejo Municipal y que podría tener consecuencias directas para 406 trabajadores, en caso de que la modificación presupuestaria sea rechazada.

La presentación fue suscrita por los concejales Francisco Villegas, Marco Aguirre, Mónica Neira, Renzo Aranda, Paula Castro y Laura González.

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