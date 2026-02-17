Concejala Nancy Díaz acusa “oportunismo político” tras video de Bartolucci por basura en Viña del Mar

Una nueva polémica se instaló en el Concejo Municipal de Viña del Mar luego de que el concejal José Tomás Bartolucci publicara un video denunciando acumulación de basura y presencia de carpas en la Plaza Colombia, en el marco de un evento deportivo que congregaría a más de 5 mil personas.

En el registro —grabado a las 7:35 de la mañana de un domingo— Bartolucci criticó duramente el estado del lugar, señalando que “la ciudad es un asco” y cuestionando que no se hubiera realizado una limpieza previa considerando la realización de una corrida masiva y la alta afluencia turística de febrero. Además, apuntó a la imagen que proyecta la comuna en plena temporada alta.

“HAY CONCEJALES QUE BUSCAN RÉDITOS POLÍTICOS”

La concejala Nancy Díaz respondió en Puranoticia.cl a las acusaciones y puso el foco en el momento y la forma en que se realizó la denuncia.

“Sí, la verdad es que aquí también hay concejales, y en este caso el concejal Bartolucci, para sacar réditos políticos”, afirmó.

Díaz sostuvo que el registro fue captado en un horario en que los equipos municipales aún no completaban su turno de limpieza. “Claramente aquí vemos que es una situación a las 7 de la mañana; los funcionarios tienen un turno, está programada la limpieza del sector. Quizás debió haber sido un poco antes, porque citaron a la carrera a las 7:30 la llegada; creo que ahí debió el municipio haberse anticipado quizás con la limpieza, pero sin duda él tiene la hora del incidente”, indicó.

La edil agregó que, a su juicio, el concejal tiene canales directos para abordar estas situaciones. “Él tiene una muy buena llegada con alcaldía y sobre todo con el administrador. Yo creo que también hay temas que lo hacen para llamar la atención, sobre todo porque está trabajando con las personas del borde costero y lo hace como vitrina pública”, señaló.

Nancy Díaz enfatizó que existe preocupación por el aseo comunal, pero llamó a abordar el tema de manera institucional.

“Yo creo que hay maneras de hacerlo y lo hemos conversado. Aquí sentimos que sí hay preocupación por el tema del aseo. En la comisión anterior, de hecho, el consultor de Aguilera propuso una comisión en donde se nos diera todo el plan anual, qué se está reforzando, en qué podemos ayudar”, explicó.

Finalmente, hizo un llamado a dejar las críticas públicas y fortalecer el trabajo colaborativo: “Basta de críticas, pero también nosotros como concejales y concejalas tenemos que estar a disposición de hacer un trabajo continuo, mejora y por supuesto unidad. Aquí trabajamos todos para Viña del Mar, no para partidos políticos”.

La controversia reabre el debate sobre la gestión del aseo en la ciudad jardín y la forma en que se canalizan las denuncias en el contexto de alta exposición turística.

PURANOTICIA