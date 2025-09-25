Concejala Mónica Neira ficha en Republicanos, que refuerza su presencia en Quilpué

En una ceremonia realizada en Quilpué, la concejala Mónica Neira dio un paso decisivo en su carrera política al firmar su militancia en el Partido Republicano.

Lo hizo acompañada por la diputada Chiara Barchiesi, el presidente nacional de la tienda, Arturo Squella, la consejera regional Elsa Bueno y concejales de la comuna.

Neira, quien ya contaba con un amplio respaldo ciudadano como independiente, explicó que su decisión fue completamente libre y sin presiones, por lo que valoró el acompañamiento que el Partido Republicano le ha brindado.

“Siempre me he sentido apoyada y respetada por los republicanos y de manera muy especial por la diputada Barchiesi. Primero cuando fui candidata a alcaldesa en las primarias municipales de 2024 y luego al integrar su lista como independiente a concejal por Quilpué. Hoy, sin ninguna exigencia, sin ningún tipo de condiciones, estoy dando este paso, convencida de que aquí está mi casa política y como una manera de respaldar con fuerza también la opción presidencial de José Antonio Kast, que sin ninguna duda es la mejor opción para nuestro país”, declaró.

Por su parte, la diputada Barchiesi destacó la trayectoria de Neira, diciendo que "es una gran concejal, muy querida por sus vecinos y valorada transversalmente, con un trabajo muy potente con los adultos mayores, con el comercio y el deporte. Su llegada al Partido Republicano fortalece nuestro compromiso con las comunidades de Quilpué y de toda la región”.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, subrayó el aporte político y humano de Neira, señalando que "estamos felices de recibir a Mónica como militante. Es una mujer de trabajo, con vocación comunitaria y con un profundo amor por su comuna. Su incorporación es un reflejo de que nuestro partido sigue creciendo con personas de convicciones firmes y compromiso real con los vecinos”.

La consejera regional Elsa Bueno también manifestó su entusiasmo, diciendo que "este es un paso que consolida un trabajo conjunto. Mónica ha demostrado con hechos que la política debe estar al servicio de las personas, y tenerla como militante republicana nos llena de orgullo”.

De esta forma, el Partido Republicano refuerza su presencia en Quilpué con una bancada de concejales que también integran los ediles Marco Antonio Aguirre y Paola Toledo, constituyendo una fuerza política de peso al interior del concejo. En palabras de la diputada Barchiesi, "la firma de militancia de Mónica Neira representa, además, un reconocimiento a su labor, que se expresa en terreno, junto a las familias de todos los sectores de la comuna".

PURANOTICIA