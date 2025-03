Concejala de La Calera y despidos masivos en Sopraval y Algamar: "En menos de un año, hemos sido golpeados brutalmente"

Este martes 11 de marzo fue un día triste para más de un centenar de familias de La Calera y comunas aledañas, luego que la empresa Sopraval, cuya planta está ubicada justamente en el sector de Artificio, hiciera oficial una nueva ola de despidos masivos.

Cabe recordar que el 2017, a raíz de la recordada enfermedad de los pavos, la compañía desvinculó a más de 100 personas, situación que se repitió a fines de noviembre de 2024 con otro recorte de personal y que ahora, en marzo de 2025, se volvió a repetir, esta vez con 180 personas, según dijeron trabajadores a Puranoticia.cl.

"En estos momentos estamos en pleno proceso de despidos. El contexto de los despidos es la modernización de la empresa. Y ahora estamos en este proceso", manifestó la funcionaria de Sopraval, quien pidió no revelar su nombre.

Otra trabajadora comentó en redes sociales que "aunque ya estaban avisados de que esto pasaría, y ya llevan despidiendo gente desde hace bastante tiempo, no deja de ser triste y preocupante para esos trabajadores, más hoy que es masivo".

Esta acción se da en el marco de una radical modificación en la línea de producción de la empresa matriz de Agrosuper, la cual estableció a fines del año pasado que dejarían de trabajar la carne de pavo, enfocándose en la producción de pollos.

El tema fue abordado por la concejala de La Calera, Sandra Peralta (PC), quien en conversación con Puranoticia.cl explicó los alcances de esta determinación, de la que recordó que "hoy toda esa instalación de Sopraval tiene que cambiar a una de menor pesaje, que cumpla con la normativa para el proceso de pollos".

Respecto a la importancia que tiene la planta ubicada en el límite entre La Calera y Nogales, en el sector de Artificio, indicó que "es una de las empresas con mayor contratación de personal" y recordó que "ésta no es la primera vez que hacen una desvinculación de tanto personal. Hace años (2017) cuando recién comienza la enfermedad de los pavos, se despidieron a más de 100 personas y después hubo otra desvinculación con menos trabajadores. Ésta es como la tercera patita".

En ese sentido, dijo que durante el 2017, muchos de esos trabajadores despedidos fueron recontratados tras la enfermedad de los pavos, aunque reconoció que "el problema es que los pavos nunca se recuperaron y la empresa no tuvo la capacidad de resolver esa situación sanitaria respecto. Eso tiene que ver también con los procesos que pasan este tipo de animales en la producción masiva, donde no se pueden desarrollar planamente y van desarrollando distintos tipos de enfermedades".

Considerando que, a pesar de que el impacto en la economía familiar de muchos vecinos de La Calera es gigante, ni Agrosuper ni Sopraval se han pronunciado al respecto. Bajo este contexto, la edil del Partido Comunista planteó que este silencio es "porque en el fondo no van a generar tranquilidad, porque son más de 100 familias (las afectadas), donde lo más seguro es que su principal proveedor va a quedar cesante y, además, lamentablemente Sopraval no tiene buen sistema de comunicación y nunca lo ha tenido. Son malas políticas".

Peralta pidió "no olvidar que La Calera también el año pasado sufrió un gran golpe con despidos masivos, cuando Algamar (empresa Algas Marinas) despide a más de 130 trabajadores, es decir, en menos de un año, hemos sido golpeados brutalmente, aumentando la cesantía en la comuna exponencialmente".

Acerca de las acciones que puede llevar a cabo el Municipio calerano, la edil sostuvo que "aquí es importante entender que los municipios, siempre por su labor social, tienen que atender casos de cesantía, pero la normativa vigente no permite que, por ejemplo, yo hoy le entrego una caja de mercadería a una familia, el próximo mes no se la puedo entregar a esa misma familia. Entonces, (si se busca) una contención (del Municipio) respecto de estas familias, por ejemplo un bono para sobrevivir, no es así".

"La realidad es que estas familias enfrentan una situación de despidos y ellos pueden apelar si fue legítimo o no, o buscar instancias como el Seguro de Cesantía. Lamentablemente este es un año muy complejo porque es un año electoral donde se elige Presidente de la República, y estadísticamente todos sabemos que en años electorales se producen este tipo de situaciones, se agudiza la cesantía, porque es una forma de obligar a la gente a votar por un sector porque se piensa que si se vota por la derecha uno va a tener trabajo, cosa que no es así", continuó reflexionando

Por último, la concejala Sandra Peralta manifestó que "esperemos que se pueda resolver y que en la comuna se abran nuevos cupos laborales porque la gente cree que en el Municipio van a encontrar trabajo, pero no es así".

