Concejala Berríos respalda avance de Maratué tras luz verde ambiental: “Puchuncaví está creciendo y necesitamos nuevas viviendas”

Luego de más de ocho años de tramitación, el proyecto habitacional Maratué obtuvo luz verde definitiva tras la ratificación de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) por parte del Comité de Ministros, que además desestimó las reclamaciones presentadas en su contra. La iniciativa, que contempla la construcción de 14.180 viviendas en la comuna de Puchuncaví, ha generado intensas reacciones tanto a favor como en contra.

En este contexto, la concejala Rosa Berríos manifestó en Puranoticia Matinal una postura favorable, subrayando el impacto positivo que podría tener en una comuna con alta demanda habitacional. “La comuna de Puchuncaví está creciendo y necesitamos también nuevas viviendas”, afirmó.

El proyecto, emplazado en el sector de Quirilluca, considera un desarrollo a largo plazo —de hasta 45 años— con un promedio de 300 viviendas anuales, incluyendo un 50% de áreas verdes y un área de conservación de 125 hectáreas. Además, un 70% de las viviendas estará destinado a primera vivienda y al menos 2.000 serán subsidiables, en coordinación con el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

Para Berríos, este último punto resulta clave. “La comunidad que no tiene viviendas sociales ha esperado por años (…) 15, 20 o 25 años, incluso hay gente que ha muerto esperando una vivienda social”, señaló, enfatizando la urgencia de soluciones concretas para cientos de familias de la comuna organizadas en comités de vivienda.

La concejala también destacó que el proyecto podría contribuir a ordenar el crecimiento territorial frente a la proliferación de ocupaciones irregulares. “La comuna de Puchuncaví está siendo ocupada por gente que viene de afuera y se está tomando terrenos”, advirtió, agregando que Maratué representa una alternativa planificada para enfrentar esa realidad.

Si bien la iniciativa ha sido cuestionada por autoridades y organizaciones debido a su emplazamiento en una zona de alta fragilidad ambiental, Berríos recalcó que existe una parte importante de la comunidad que ve en el proyecto una oportunidad. “Si usted me pregunta a mí, la verdad que estoy feliz por el proyecto”, afirmó.

La aprobación también contempla medidas de protección ambiental, como el monitoreo del bosque de bellotos y la creación del Parque Maratué, además de acceso público a la playa, elementos que buscan equilibrar el desarrollo urbano con la conservación.

En medio del debate, la autoridad comunal insistió en que el crecimiento de Puchuncaví es una realidad que debe ser abordada con planificación. “Estamos hablando de crecimiento de la comuna y nosotros también tenemos que empezar a pensar en eso”, sostuvo, reforzando la necesidad de avanzar en soluciones habitacionales acordes a la demanda local.

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