Concejala Aguirre exige "transparencia total" a Enap tras falseo de datos en Concón

Una firme postura frente a los recientes cuestionamientos que afectan a la refinería Aconcagua de ENAP fijó la concejala de Concón, María José Aguirre, quien conversó con Puranoticia.cl y calificó como "gravísima" la situación revelada tras conocerse que la empresa estatal manipuló durante años sus reportes medioambientales.

Las irregularidades detectadas apuntan a los datos de dióxido de azufre y la eficiencia en la recuperación de este. Respecto a esta situación, la concejala enfatizó que “la misma empresa reconoció que venían durante 5 años manipulando estos datos”, agregando que “tiene que haber estado tan bien montado este sistema que durante 5 años fueron manipulados los datos sin que nadie no se haya dado cuenta”.

Durante su exposición, Aguirre subrayó que el estándar exigible a la refinería debe ser máximo debido a su carácter público: “Es una empresa estatal, se le debe exigir el máximo estándar, deben ser un ejemplo para toda empresa en nuestro país, además de cumplir con el plan de descontaminación y, sin lugar a duda, transparencia total”. A juicio de la autoridad comunal, este escenario ha tenido un costo directo en la confianza institucional: “No han sabido cumplir con ninguna de las tres condiciones. La confianza está quebrada, y sabemos que, una vez rota, es difícil recuperarla”.

Además de los parámetros alterados de dióxido de azufre, la concejala advirtió sobre el riesgo latente respecto a la medición de otros contaminantes críticos: “Cabe preguntarse si existieron otros elementos que también podrían haber sido alterados. Por ejemplo, los COGs (Compuestos Orgánicos Volátiles) y me preocupa principalmente el benceno que sabemos que puede producir cáncer”.

Por otro lado, la edil abordó los aportes y acuerdos de compensación entre la estatal y la casa edilicia, señalando que “no hay compensación que pueda igualar, subsanar y superar el derecho a la salud”. En esa línea, remarcó que “las compensaciones no pueden estar asociadas a un permiso, entre comillas, para contaminar”.

Finalmente, Aguirre emplazó a la administración municipal a tomar un rol activo y denunciante ante los tribunales u organismos correspondientes: “A mí me resulta extremadamente preocupante y quiero recalcarlo que el municipio, a pesar del tiempo ya transcurrido, aún se encuentra evaluando si se hace parte de las investigaciones o no”, concluyendo que “considerando la gravedad de los hechos que involucran la manipulación de estos datos ambientales con impacto directo a la comuna y a nuestros vecinos, esto no debería ser una opción, sino que se debe asumir como una obligación”.

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