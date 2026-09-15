Concejal Urenda cuestiona rol del Municipio de Concón por escándalo de Enap: "Si hubiera sido otra empresa, habrían pataleado el doble"

La relación entre la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) y la comuna de Concón sigue estando en el centro del debate luego de las inconsistencias detectadas en información ambiental asociada a la Refinería Aconcagua, situación que abrió investigaciones y derivó en acciones ante la Fiscalía y el Tribunal Ambiental.

El polémico episodio mantiene sobre la mesa una pregunta para esta comuna costera de la región de Valparaíso: si la estatal, que durante décadas ha convivido con el desarrollo de Concón, está cumpliendo el rol de un buen vecino y entregando las garantías necesarias respecto de la protección de quienes viven en su entorno.

En conversación con Puranoticia.cl, el concejal Ricardo Urenda Herencia cuestionó el nivel de involucramiento que ha tenido el Municipio de Concón, administrado por el alcalde Freddy Ramírez, frente a esta situación, reconociendo que le habría gustado observar una mayor actividad de parte de la gestión comunal, aunque también precisó que el Municipio no tiene injerencia en la gestión interna de la empresa.

"Por un lado, efectivamente me hubiera gustado ver más acción de parte del Municipio de Concón, pero por otro lado también es necesario darse cuenta que nosotros como Municipio no tenemos la gestión interna de la Enap. Por lo tanto, lo que corresponde hacer es reclamar, levantar el tema y no permitir que la Enap siga contaminando. Es inaceptable que una empresa pública no cumpla los máximos estándares de calidad en el servicio o de cumplimiento normativo, porque obviamente al ser una empresa pública, creo que debemos ser más exigente, sobre todo en lo que tiene que ver con el cumplimiento de normas respecto de la seguridad o salud de sus vecinos", sostuvo.

De igual manera insistió en que, a su juicio, la casa edilicia conconina pudo haber tenido una participación más activa en el caso y planteó una comparación con lo que, según estima, habría ocurrido si la empresa cuestionada no fuera Enap.

"Insisto en que el Municipio podría haber sido bastante más activo. Si hubiera sido otra empresa, probablemente el Municipio habría pataleado el doble. Pero, por otro lado, independiente de lo que haga el Municipio, los concejales sí pedimos que se analizara incorporar o hacerse parte de la demanda. La concejal María José Aguirre pidió que el Municipio analizara seriamente hacerse parte de las demandas. Hoy día está en Fiscalía y en el Tribunal Ambiental. Pero creo creo que sí, el Municipio debe ser más activo en la protección de los vecinos o en la búsqueda de aclarar las cosas", afirmó.

ANTECEDENTES EN CONCEJO

El concejal recordó además lo ocurrido durante la última sesión ordinaria del Concejo Municipal de Concón, instancia en la que representantes de Enap abordaron las inconsistencias detectadas y entregaron antecedentes sobre la situación.

"En el Concejo pasado participaron tres personas que son fundamentales en la empresa: Jorge Alméstar, que es el gerente de la refinería; Douglas Sequeira, que es el gerente corporativo de Riesgos Integrados de la Enap; y el asesor legal José Domingo Ilharreborde. Ahí se nos planteó el tema y se nos contó lo que había pasado", indicó.

En ese sentido, el edil independiente expuso que los ejecutivos de la empresa estatal "insisten en que al menos –en papel– pareciera ser que no es tan grave lo que pasó. Y básicamente lo que te dicen es que las emisiones de azufre que exige la norma son del 98% de la recuperación del azufre y la Enap históricamente en los últimos cinco años habían tenido algunos escenarios donde habían llegado al 90% de la recuperación de azufre, que a mí me parece que está bastante lejos de lo que establece la norma. Básicamente dijeron que no tenía gran impacto en la salud de los vecinos".

Frente a esa explicación entregada por la empresa, Urenda calificó como "inaceptable" lo ocurrido, aunque planteó que "hay que entender que esto es algo anterior, esto es algo que venía pasando en los últimos años, que se detectó este año y hoy día tienen que tomarse todas las medidas correctivas. Pedí que se aclararan algunos puntos: primero, en abril se nos había dicho que habían despedido a algunos ejecutivos de la Enap, pero nunca se supo o al menos no llegó la información al Concejo de cuántos, quiénes y por qué. En segundo lugar, pedimos que se nos informe en qué estado estaba lo de Fiscalía y lo del Tribunal Ambiental".

También mencionó a Puranoticia.cl que "lo otro que me aseguraron era que eso ya estaba regularizado, y que si hoy día se encuentran contaminando, hoy día ya estamos dentro del 98% de recuperación de azufre".

PÉRDIDA DE CONFIANZA

El concejal también puso el foco en la necesidad de que el Estado colabore, indicando que "nosotros como Municipio de Concón debemos empujar, pero el Estado tiene que ayudarnos a garantizar la calidad del aire o al menos si en algún minuto se presenta algún episodio que los vecinos sepamos lo que estamos respirando".

En ese sentido, insistió en que "el ser una empresa pública implica que debe cumplir los más altos estándares de cumplimiento normativo. Hace algunos meses, nosotros fuimos a la inauguración de una estación de monitoreo que se puso ahí en el terreno donde está el estadio Atlético Municipal, y ahí obviamente la idea es que sirva como estación de monitoreo para poder medir en línea la calidad del aire. Ahora, si esas cosas no sirven, lo que empieza a pasar acá –y que es gravísimo– es que se pierde la confianza de la ciudadanía con lo que te dice la empresa. Si aquí cada vez que te dicen que están cumpliendo, tú te quedas tranquilo, pero después te das cuenta que para atrás no se cumplió y contaminó, entonces se pierde la confianza".

Por último, reflexionó que "hay que entender que la Enap y Concón vienen creciendo juntos en los últimos 50 años. En ese sentido, no hay que pedir que la Enap se vaya y se instale en otro lado, porque eso no le hace bien a nadie, pero lo que sí hay que pedir y exigir que se cumpla la norma. Si la norma establece que debe haber un 98% de recuperación de azufre, bueno, que se cumpla con eso y que se hagan las inversiones en torno a eso. Yo soy relativamente crítico de las empresas públicas en general".

PURANOTICIA