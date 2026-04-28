Concejal de Quintero detalla denuncia de extorsión y apunta a cercanos del alcalde: "No estamos en posición de negociar con mafiosos"

La estabilidad política de Quintero se ha visto sacudida tras la difusión de un registro audiovisual del año 2011, época en la que el actual concejal Mario Andrés González se desempeñaba como animador de eventos y DJ. Sin embargo, lejos de ser una filtración accidental, la autoridad denunció que el video fue utilizado como herramienta de una "persecución política" y una extorsión directa.

González relató a Puranoticia Matinal, que el pasado sábado recibió una videollamada en la que se le exigió intervenir en un conflicto judicial que afecta al alcalde de la comuna, Rolando Silva. Específicamente, los extorsionadores buscaban que el concejal actuara como nexo con la mujer que denunció al edil por abuso sexual.

"Me llaman a través de WhatsApp con otra persona (...) amenazándome de que iban a subir este video si es que yo no mediaba esta situación que tenía el alcalde", dijo el edil en la entrevista.

La autoridad fue enfática al señalar que, durante dicha comunicación, pudo identificar a personas del círculo íntimo del jefe comunal: "Aparece el hijo del alcalde detrás de esa llamada, amenazándome, insultándome". Ante la negativa de ceder a las presiones, el registro —que González describe como un tema de salud "totalmente superado" de hace 13 años— fue liberado en redes sociales.

ACCIONES LEGALES

Acompañado por su equipo jurídico, Mario González confirmó que ya inició acciones legales, incluyendo denuncias ante Carabineros, la PDI y la presentación de un recurso de amparo para proteger su integridad y la de su familia.

"No estamos en una posición de negociar con mafiosos, por lo cual decidimos dar la cara", expresó el edil quinterano.

Para el concejal, este ataque busca frenar su labor de fiscalización y sus futuras aspiraciones electorales. "Este video busca bajar mi candidatura quizás próximamente a alcalde (...) busca anular mi trabajo político", expresó, subrayando que su entorno familiar también se ha visto afectado, mencionando incluso el despido de su hermana de la municipalidad como parte de este hostigamiento.

Finalmente, apeló al respeto de la comunidad quinterana, recordando su trayectoria como deportista y seleccionado nacional de voleibol para contrastar la imagen del video con su presente.

Visiblemente afectado, el edil manifestó sentirse agotado por el nivel de violencia en la política local, pero firme en su decisión de no abandonar sus funciones. "Cuando uno quiere hacer el trabajo bien, encontrarse con esto es común (...) levantar este odio en otras personas que buscan hacer mal", concluyó, reafirmando que continuará con su labor de transparencia en el concejo pese a las amenazas recibidas.

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