Concejal de Concón promete endurecer fiscalización a Enap y no descarta ir a la Justicia o a Contraloría: "Vamos a cambiar el tono"

Las inconsistencias detectadas en los reportes ambientales de la Refinería Aconcagua de Enap continúan generando cuestionamientos en Concón, donde autoridades comunales han planteado la necesidad de elevar los niveles de fiscalización sobre la empresa estatal y exigirle el cumplimiento de las normas ambientales.

El caso, que actualmente es objeto de investigaciones de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y el Ministerio Público, también ha abierto distintas interrogantes respecto de la información reportada durante los últimos años, las responsabilidades que eventualmente pudieran existir y las medidas que adoptó la compañía una vez detectadas las situaciones cuestionadas.

Enap ha señalado que detectó inconsistencias metodológicas en determinados reportes y que activó sus controles internos en enero de 2026. La empresa también informó de desvinculaciones y de una serie de medidas destinadas a fortalecer sus mecanismos de control y cumplimiento ambiental.

En este escenario, desde el Concejo Municipal de Concón advierten que la relación con la estatal deberá entrar en una nueva etapa, particularmente a partir de los antecedentes que se han conocido durante las últimas semanas.

Así lo planteó el concejal Ricardo Urenda, quien sostuvo en Puranoticia que "primero, tenemos que velar por la transparencia absoluta. Segundo, la situación con Enap es bien compleja y a la vez interesante, porque podríamos decir que es un mal vecino, pero por otro lado también es un vecino que aporta trabajo y desarrollo".

El edil también sostuvo que "el mayor aporte que puede y debe hacer Enap no es solo financiar o cofinanciar proyectos, sino que debe velar por lo que le compete como empresa, en sus obras propias de una refinería y en no contaminar a los vecinos".

Por ello, Urenda planteó que la exigencia hacia Enap debe centrarse en el cumplimiento de las normas ambientales y en la protección de la calidad de vida de los habitantes de la comuna. "Yo creo que no es un mal vecino, pero tenemos que exigirle que cumpla la norma", enfatizó la autoridad comunal.

CAMBIAR EL TONO

Uno de los principales cuestionamientos planteados por el concejal apunta a la falta de una reunión formal entre el Concejo Municipal y la empresa, pese a que –según aseguró– se ha solicitado en reiteradas oportunidades.

Urenda explicó que el Concejo pidió reunirse con Enap el 23 de febrero y que el tema volvió a ser planteado el 1 de abril, después de que se conociera la salida de ejecutivos. Desde entonces, afirmó, han insistido en concretar un encuentro.

"Desde ahí, persistentemente hemos pedido y hemos preguntado qué pasa con la reunión con Enap. Hoy día, atendidos los últimos antecedentes, vamos a tener que cambiar el tono, vamos a tener que ponernos más firmes", sostuvo en Puranoticia.cl.

El concejal calificó como "inaceptables" los antecedentes conocidos recientemente y afirmó que, al tratarse de una empresa pública, los estándares exigibles deben ser especialmente altos.

De igual forma, explicó que "nosotros obramos como órgano colegiado y a través del Concejo. Hoy día, vamos a tener que cambiar el tono y ponernos firmes porque los antecedentes que conocimos hace algunos días son inaceptables".

En esa línea, agregó que "a una empresa pública hay que pedirle los mayores estándares de cumplimiento, sobre todo en lo que tiene que ver con la norma a los vecinos, o sea, con la contaminación y la calidad de vida hacia los vecinos".

CONTRALORÍA Y TRIBUNALES

Urenda también fue consultado directamente por las eventuales acciones que podría adoptar el Municipio de Concón frente a la situación y planteó que no se debería descartar recurrir a organismos fiscalizadores o a los tribunales de justicia.

"Yo creo que tenemos que exigir fiscalización, levantar el tema en Contraloría y en los Tribunales si es necesario; apretar al directorio también si es necesario", afirmó en conversación con Puranoticia Matinal.

Respecto a los aportes que Enap ha realizado a la Municipalidad de Concón para financiar proyecto, el concejal evitó establecer conclusiones respecto de una eventual irregularidad. "Enap siempre ha financiado proyectos en Concón (...) Entonces siempre ha aportado en fondos concursables. Hoy día efectivamente da la sensación que el monto de aporte puede haber aumentado, pero en lo personal no concluiría que hay algo raro sin investigar", precisó.

Por ello, insistió en que el foco debe estar puesto en determinar eventuales responsabilidades y exigir que la empresa cumpla con los estándares ambientales correspondientes, sin establecer anticipadamente conclusiones sobre los aportes efectuados a la comuna.

ACCIONES EMPRENDIDAS

El concejal también recordó algunas de las medidas impulsadas desde el ámbito municipal en materia de vigilancia ambiental. "A inicios de este año inauguramos una central de monitoreo en el estadio, específicamente para monitorear la calidad del aire que está en esa zona", explicó.

De igual manera, Urenda sostuvo que "algunas cosas se han hecho, yo concuerdo en que es necesario endurecer el tono, pero también creo que el Municipio no es el único ente que tiene que fiscalizar".

En ese sentido, apuntó también al rol que corresponde al directorio de Enap y al Ministerio del Medio Ambiente, señalando que existen distintas instancias con responsabilidades en la fiscalización y control de la estatal.

"Enap es una empresa que no tiene vocerías", cuestionó, junto con remarcar que el directorio de la compañía "tiene que hacerse cargo y hacerse responsable por lo que está pasando en su empresa".

De esta manera, mientras las investigaciones sobre los reportes ambientales continúan en desarrollo, desde el Concejo Municipal de Concón prometen esta vez tener una postura más firme frente a Enap, con la posibilidad de recurrir posiblemente a organismos como la Contraloría e incluso a los tribunales si los antecedentes así lo ameritan. Así, Urenda sostiene que el objetivo debe ser uno: elevar la fiscalización y exigir a la empresa estatal los más altos estándares de cumplimiento ambiental, independientemente de los aportes que históricamente haya realizado a la comuna.

PURANOTICIA