Desde una fonda en Viña del Mar vieron por cámaras que les estaban robando la casa en Quilpué: delincuente pudo ser detenido

Un patrullaje mixto entre funcionarios de Seguridad Pública Municipal y Carabineros permitió detener a un delincuente que fue sorprendido al interior de una vivienda sin moradores en el sector de Valencia Alto, en la comuna de Quilpué.

El hecho quedó al descubierto luego que los propietarios, quienes se encontraban en una fonda en Viña del Mar, visualizaran a través de las cámaras de seguridad asociadas a sus teléfonos celulares a un hombre robando al interior de su domicilio.

Ante esta situación, los afectados realizaron un llamado al número único 1527 de Seguridad Municipal, activándose un dispositivo para concurrir hasta el inmueble.

El procedimiento terminó con la detención del sujeto, quien fue encontrado al interior de la vivienda, continuando la policía uniformada con los pasos de rigor.

PURANOTICIA