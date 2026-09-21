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Desde una fonda en Viña del Mar vieron por cámaras que les estaban robando la casa en Quilpué: delincuente pudo ser detenido

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Los propietarios se encontraban en Viña del Mar cuando detectaron el ingreso del sujeto a través de sus celulares y dieron rápido aviso al número 1527 de Seguridad Municipal.

Desde una fonda en Viña del Mar vieron por cámaras que les estaban robando la casa en Quilpué: delincuente pudo ser detenido
Lunes 21 de septiembre de 2026 07:31
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Un patrullaje mixto entre funcionarios de Seguridad Pública Municipal y Carabineros permitió detener a un delincuente que fue sorprendido al interior de una vivienda sin moradores en el sector de Valencia Alto, en la comuna de Quilpué.

El hecho quedó al descubierto luego que los propietarios, quienes se encontraban en una fonda en Viña del Mar, visualizaran a través de las cámaras de seguridad asociadas a sus teléfonos celulares a un hombre robando al interior de su domicilio.

Ante esta situación, los afectados realizaron un llamado al número único 1527 de Seguridad Municipal, activándose un dispositivo para concurrir hasta el inmueble.

El procedimiento terminó con la detención del sujeto, quien fue encontrado al interior de la vivienda, continuando la policía uniformada con los pasos de rigor.

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