Conaf llama a prevenir incendios forestales durante las Fiestas Patrias en la V Región

Ante la gran cantidad de vecinos y turistas que transitará por áreas rurales y de interfaz urbano forestal de la región de Valparaíso durante las celebraciones de Fiestas Patrias, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) hizo un llamado a la responsabilidad para evitar la ocurrencia de incendios forestales.

En esa línea, el director regional (s) de la entidad, Christian Díaz, pidió a la comunidad “hacer asados solo en lugares autorizados y libres de material combustible como basura, arbustos o pastizales; no prender las parrillas bajo árboles o cerca de vegetación y mantener siempre a mano elementos de seguridad como extintores, botellas o bidones con agua”.

Asimismo, solicitó “extremar los cuidados con el uso de esmeriles o soldadoras en zonas rurales, despejar de vegetación los lugares de trabajo y evaluar la temperatura y la intensidad del viento antes de realizar estas faenas que pueden generar incendios forestales”.

Por otro lado, Díaz advirtió que “existe una restricción vigente en torno a las quemas de desechos agrícolas y forestales y quienes la incumplan se arriesgan a recibir multas e incluso penas de cárcel”.

PARQUE LA CAMPANA

Durante el jueves 18 y el viernes 19 de septiembre, Conaf cerrará preventivamente los tres sectores del Parque Nacional La Campana: Granizo y Cajón Grande, en Olmué; y Palmas de Ocoa, en Hijuelas.

“Tomamos esta medida para evitar posibles accidentes, extravíos y/o daño a la flora, fauna e infraestructura de esta área protegida, considerando la alerta temprana preventiva que rige por eventos masivos”, explicó el director regional (s) de la institución forestal.

Este fin de semana largo, por el aniversario patrio, con reserva previa en el sitio pasesparques.cl, funcionarán el Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández, la ciclorruta y el sendero Los Coipos de la Reserva Nacional Lago Peñuelas (Valparaíso) y el Santuario de la Naturaleza Laguna El Peral (El Tabo).

Cabe recordar que está prohibido el uso del fuego y fuentes de calor en todas las áreas protegidas que administra Conaf en la región de Valparaíso.

PURANOTICIA