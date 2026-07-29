Conaf extiende el cierre preventivo de tres áreas protegidas de la región de Valparaíso

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) extendió hasta el viernes 31 de julio el cierre preventivo del Parque Nacional La Campana (Olmué e Hijuelas), la Reserva Nacional Lago Peñuelas (Valparaíso) y la Reserva Nacional El Yali (Santo Domingo).

La institución tomó esta determinación ya que, tras los últimos sistemas frontales, estos entornos naturales mantienen senderos anegados, con árboles caídos y laderas inestables, lo que representa un riesgo para los visitantes.

Al respecto, el jefe regional del Departamento de Áreas Protegidas de Conaf, Marcelo Pérez, afirmó que “los guardaparques se encuentran despejando los caminos y realizando la mantención para prontamente poder reabrir al uso público, situación que informaremos a través de los canales oficiales”.

Asimismo, destacó que “el Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández y el Santuario de la Naturaleza Laguna El Peral (El Tabo) ya se encuentran operativos y abiertos al uso público”.

Cabe recordar que, de forma preventiva, las áreas protegidas de la región de Valparaíso administradas por Conaf se mantienen sin atención al público desde el martes 14 de julio.

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