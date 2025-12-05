Conaf elabora plan para prevenir y combatir posibles incendios forestales en Lo Vásquez

Ante la masiva peregrinación al Santuario de Lo Vásquez, en Casablanca, con motivo de la festividad religiosa de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que se conmemora este lunes 8 de diciembre, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) elaboró un plan de contingencia para prevenir y combatir posibles incendios forestales.

El domingo 7 y el lunes 8 de diciembre, Conaf desplegará patrullajes preventivos, diurnos y nocturnos, en la ruta 68, entre el enlace Melosilla y el Santuario, y en la ruta Lo Orozco, entre el Tranque Recreo y el templo. Además, mantendrá brigadas listas para operar en puntos estratégicos de la romería en Quilpué, Casablanca y Valparaíso. Adicionalmente, la Corporación dispondrá un puesto de mando en las dependencias del recinto religioso, con personal técnico y una unidad de combate terrestre.

En cuanto a los recursos aéreos, la institución forestal contará con cinco aviones cisterna y tres helicópteros para enfrentar eventuales siniestros durante el fin de semana largo de celebración católica. En caso de ser requerido, podrían sumarse seis aeronaves más provenientes de áreas limítrofes de las regiones Metropolitana y Libertador Bernardo O’Higgins.

Cabe consignar que el sistema de detección fija de Conaf mantiene cobertura visual en las principales rutas de acceso y en las inmediaciones del Santuario de Lo Vásquez.

RECOMENDACIONES

En el contexto del peregrinaje, el director regional de la Corporación, Mauricio Núñez, hizo un llamado a “minimizar cualquier acción que pueda provocar incendios forestales” y recordó que generar un siniestro de este tipo, ya sea de manera negligente o por imprudencia, “conlleva una pena de 541 días a cinco años de cárcel”.

En la misma línea, el jefe de la Sección de Prevención de Incendios Forestales de Conaf, Daniel Ariz, solicitó a los feligreses que “no realicen fogatas ni ningún acto que involucre el uso del fuego en el trayecto, al borde del camino, sobre todo considerando que hay vegetación, pasto seco y cualquier chispa puede originar un incendio forestal”.

Asimismo, pidió a turistas y vecinos extremar los cuidados en faenas que desarrollen en parcelas, ya que en estos últimos meses se han registrado emergencias forestales por efecto de galleteras, desbrozadoras y soldadoras.

