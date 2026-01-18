Conaf cierra Parque Nacional La Campana por ola de calor: se esperan hasta 36°C

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) decidió cerrar el Parque Nacional La Campana durante este fin de semana, debido a la alerta temprana preventiva por amenaza de incendios forestales y a la alerta roja por evento de calor extremo que afecta a diversas provincias de la Región de Valparaíso.

La medida responde a los pronósticos de altas temperaturas, que en sectores del interior podrían alcanzar hasta los 36°C, especialmente en las provincias de Quillota, San Felipe, Los Andes y Petorca, zonas que concentran las condiciones más críticas.

El director regional de Conaf, Mauricio Núñez, explicó que la decisión busca resguardar la seguridad de las personas y de la comunidad, advirtiendo que “con temperaturas sobre los 30 grados se incrementa el riesgo de insolación y deshidratación, además de generar un escenario propicio para incendios forestales”.

Núñez agregó que el peligro se ve agravado por la baja humedad relativa, la vegetación seca y la presencia de vientos, factores que hacen que el riesgo de siniestros sea inminente en áreas silvestres protegidas y sus alrededores.

Pese al cierre de La Campana, otros recintos administrados por Conaf funcionarán con normalidad, como el Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández, la Reserva Nacional Lago Peñuelas y el Santuario de la Naturaleza Laguna El Peral. Desde la institución reiteraron que está estrictamente prohibido el uso de fuego o fuentes de calor en áreas protegidas, advirtiendo que su incumplimiento puede derivar en multas e incluso penas de cárcel.

