Conaf alerta riesgo de incendios en la Región de Valparaíso por temperaturas de hasta 37 °C

Temperaturas que podrían alcanzar los 37 °C, acompañadas de condiciones de viento, mantienen la preocupación de las autoridades por la posibilidad de incendios forestales en la Región de Valparaíso. Ante este escenario, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) reforzó su llamado a la prevención, mientras la zona permanece bajo Alerta Temprana Preventiva por amenaza de este tipo de emergencias.

El escenario meteorológico previsto para este fin de semana considera un aumento importante de las temperaturas, especialmente durante el domingo 8 de noviembre, cuando distintos sectores de la región podrían registrar máximas superiores a los 35 grados.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por altas temperaturas extremas, vigente desde la tarde del sábado 7 hasta la tarde del domingo 8 de noviembre, que comprende las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

En el caso de Valparaíso, se proyectan temperaturas de entre 33 y 35 °C en la cordillera de la Costa, mientras que en la precordillera y los valles precordilleranos los termómetros podrían alcanzar entre 35 y 37 °C durante el domingo.

La directora regional de Conaf, Yenny Prieto, advirtió que la combinación de altas temperaturas y viento obliga a mantener especial atención frente a cualquier situación que pueda originar un incendio forestal.

“Tenemos temperaturas y vientos que nos ponen en alerta con respecto a la ocurrencia de cualquier fuego forestal”, explicó la autoridad.

CONAF LLAMA A EXTREMAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Frente a las condiciones meteorológicas anunciadas, la directora regional insistió en la importancia de adoptar medidas de autocuidado y evitar acciones que puedan provocar la aparición de focos de fuego en sectores con vegetación.

Entre las recomendaciones, destacó la necesidad de prestar atención a actividades cotidianas que, bajo determinadas condiciones, podrían generar situaciones de riesgo.

“Hasta los asados se pueden transformar en una desgracia si uno no toma las precauciones”, señaló Prieto.

La autoridad también llamó a evitar arrojar colillas de cigarrillos en espacios abiertos y a mantener una supervisión adecuada de niños y niñas, especialmente para impedir que manipulen fósforos, encendedores u otros elementos que puedan iniciar un incendio.

Otro de los aspectos mencionados fue el uso de maquinaria en sectores agrícolas y rurales, donde resulta necesario contar con medidas de respuesta inmediata frente a eventuales focos de fuego.

“Si vamos a usar maquinarias en el campo, que haya agua y gente cerca para reaccionar en caso de ser necesario”, añadió.

TEMPERATURAS EXTREMAS AUMENTAN LA PREOCUPACIÓN

La alerta meteorológica contempla distintas zonas de la región, aunque las temperaturas máximas previstas no serán iguales en todo el territorio.

Los valores más elevados se esperan en sectores precordilleranos y valles precordilleranos, donde los termómetros podrían llegar hasta los 37 °C.

Estas condiciones, sumadas al viento, representan un escenario que requiere especial precaución en lugares con presencia de vegetación seca y en áreas donde se desarrollan actividades que involucran fuentes de calor.

En ese contexto, Conaf reiteró que la prevención constituye una responsabilidad compartida entre las autoridades y la ciudadanía, especialmente durante jornadas en que las condiciones meteorológicas pueden favorecer la propagación del fuego.

La directora regional enfatizó que en este periodo “depende de todos y cada uno de nosotros que tengamos las precauciones y no ocurra nada que podamos lamentar”.

Ante este escenario, el llamado es a mantenerse informado a través de los canales oficiales, evitar conductas que puedan generar incendios y actuar con responsabilidad durante las jornadas de altas temperaturas previstas para este fin de semana.

PURANOTICIA