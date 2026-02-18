Con vigilancia aérea detienen a dos sujetos tras robo en el borde costero de Viña del Mar

Carabineros de la 1ra. Comisaría Viña del Mar detuvo a dos personas por el delito de robo por sorpresa cometido en el borde costero de Viña del Mar.

Durante patrullajes preventivos aéreos mediante dron de la Delegación Presidencial conjunto a personal de la SIP de esa Unidad, detectaron la presencia de estos dos sujetos en seguimiento de una familia por Avenida San Martín, entre 8 y 12 Norte. Tras monitorearlos, observaron por la cámara que uno de ellos efectúa el robo de la cadena de un transeúnte, para luego huir.

Rápidamente, personal de la SIP va tras los pasos de estos individuos, logrando su detención y la recuperación de la especie sustraída avaluada en $1.000.000. la cual fue entregada a la víctima.

Ambos imputados, un adulto y un adolescente, fueron puestos a disposición del Tribunal de Viña del Mar para su control de detención durante esta jornada.

PURANOTICIA