Con vidrio blindado, sin fotografías personales y un fuerte operativo de seguridad, José Antonio Kast cerró su campaña en Viña del Mar

A sólo nueve días de las elecciones presidencial y parlamentarias del 16 de noviembre, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, realizó su cierre de campaña en la región de Valparaíso con un masivo acto en la plaza Colombia de Viña del Mar, donde destacó, por sobre cualquier palabra pronunciada, un inusual dispositivo de seguridad: un cubículo de vidrio blindado que lo protegió durante todo su discurso.

La estructura, dispuesta sobre el escenario a unos 2 metros de altura aproximadamente, cubría el frente y los costados del podio desde el cual Kast se dirigió a sus adherentes, replicando la medida utilizada por Donald Trump durante su campaña a la Casa Blanca, luego de haber sido víctima de un ataque armado en Pensilvania.

El evento, que reunió entre 500 y 1.000 personas según estimaciones, tuvo lugar en la tradicional avenida Perú, donde los asistentes, en su mayoría portando banderas chilenas, aplaudieron la llegada del abanderado republicano, quien se presentó acompañado de su esposa, Pía Adriasola, con quien saludó a los presentes.

Luego, en el podio entregó su mensaje final antes de los comicios, en un acto marcado tanto por sus palabras como por el fuerte operativo de seguridad desplegado.

De acuerdo a lo informado por su comando a The Clinic, la decisión de instalar el cubículo blindado respondió a “medidas adicionales de seguridad en consideración a la contigencia y el nivel de protección que se requiere”, particularmente por tratarse del primer acto masivo y abierto del candidato en esta etapa final de la campaña.

Y es que además del vidrio protector, la estructura del escenario fue reforzada, y se adoptaron medidas complementarias, como la suspensión de fotografías individuales; esto, con la finalidad principal de evitar aglomeraciones y reducir al mínimo los riesgos.

El equipo de seguridad del candidato tuvo en especial consideración la ubicación del escenario, emplazado en un sector rodeado de edificios de gran altura –siendo el Casino de Viña del Mar y su hotel el más cercano– desde los cuales podrían haberse lanzado objetos al punto central del evento. En ese contexto, las medidas adoptadas buscaron minimizar cualquier posibilidad de incidente que pudiera afectar a Kast.

Durante los 45 minutos que se extendió su discurso, Kast centró gran parte de su mensaje en los temas de seguridad pública y en cuestionar la gestión del Presidente Gabriel Boric, marcando así el tono con el que espera llegar a la elección.

De esta manera, el candidato presidencial republicano se despidió de la región de Valparaíso en medio de vítores y banderas, cerrando así una jornada donde el resguardo personal y la imagen de control marcaron el tono del encuentro.

El próximo evento del líder del Partido Republicano se realizará el martes 11 de noviembre en el Movistar Arena, en Santiago, mientras que su cierre nacional de campaña está programado para el jueves 13 de noviembre en Concepción.

PURANOTICIA