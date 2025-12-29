Con una emotiva y transversal muestra de recogimiento, San Antonio se despidió del fallecido concejal Milko Caracciolo

El cortejo fúnebre del concejal Milko Caracciolo llegó hasta el frontis de la Municipalidad de San Antonio, lugar donde se desarrolló una despedida marcada por el recogimiento y una participación transversal de la comunidad.

Familiares, amigos, dirigentes sociales, vecinos y funcionarios municipales acompañaron el arribo del féretro en un ambiente de silencio contenido, interrumpido por gestos espontáneos de afecto y reconocimiento hacia la fallecida autoridad.

No se trató de una ceremonia formal ni de un acto protocolar. Frente al edificio consistorial, el espacio se fue poblando de manera gradual con funcionarios municipales, dirigentes territoriales y vecinos de distintos sectores de la comuna, muchos de ellos portando flores. Globos blancos, pétalos de rosas y arreglos florales fueron depositados en el lugar, configurando una despedida construida desde la presencia y el acompañamiento.

Ese modo de despedirlo no fue casual. Milko Caracciolo había construido su vínculo con la comuna desde temprano. Hijo de Cosme y Teresa, cursó sus estudios en el Liceo Juan Dante Parraguez, donde desde joven destacó como dirigente estudiantil. Sus propios compañeros reconocían en él la capacidad de diálogo y organización, rasgos que marcaron una forma de liderazgo que no se imponía, sino que acompañaba, y que más tarde trasladó a su desempeño público.

En ese mismo sentido, durante la despedida, fueron sus familiares, amigos y compañeros de trayectoria quienes levantaron pancartas con mensajes breves que afirmaban la vigencia de su legado. También se escucharon consignas pronunciadas desde ese círculo cercano, sin estridencia, pero con convicción, reflejando un vínculo construido en el tiempo y más allá del ejercicio del cargo.

Padre de dos hijos, de 18 y 26 años, a quienes mencionaba reiteradamente como el centro de su vida, Caracciolo desarrolló su trayectoria política desde una relación estrecha con los barrios y las organizaciones sociales. En 2021 fue elegido concejal de San Antonio y posteriormente reelegido para el período 2024–2028, ejerciendo el cargo con una presencia constante en el territorio y una relación directa con dirigentes vecinales y comunitarios, varios de los cuales estuvieron presentes en el frontis municipal.

Luego, sin un orden preestablecido, se sucedieron intervenciones de dirigentes sociales, vecinos y funcionarios municipales, quienes compartieron recuerdos y palabras de despedida. Las referencias coincidieron en un mismo rasgo: un estilo de trabajo caracterizado por la cercanía, la escucha y la presencia constante en el territorio. Se recordó especialmente su relación con el mundo portuario, los pescadores artesanales y las comunidades del borde costero, espacios que conocía de primera mano y donde mantenía un contacto directo con sus actores.

En ese contexto, y como parte de la despedida, se realizó la entrega a sus familiares de la testera que ocupaba en el Concejo Municipal, junto a la placa identificatoria de su oficina y otros implementos asociados a su labor como concejal, gesto que fue recibido en silencio y con respeto por los asistentes, marcando uno de los momentos más significativos de la jornada.

El 26 de diciembre, mientras realizaba una de las actividades que más disfrutaba, la pesca, en playa Hermosa, en la comuna de Pichilemu, sufrió un paro cardiorrespiratorio que provocó su fallecimiento. Tenía 45 años. La noticia generó un impacto profundo en San Antonio, donde su figura era reconocida principalmente por su cercanía cotidiana.

La despedida frente a la Municipalidad fue expresión de ese recorrido. No respondió a un diseño institucional ni a un protocolo establecido, sino a una forma de relación construida a lo largo de los años, en la que confluyeron vecinos, dirigentes y trabajadores municipales para despedir a quien ejerció la política desde la presencia, el contacto directo y lo humano.

PURANOTICIA