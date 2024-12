Con un ejercicio de rescate frente al Muelle Vergara de Viña del Mar, dan inicio a la temporada estival 2024-2025 en Chile

Este viernes 20 de diciembre se dio inicio oficial a la temporada estival 2024-2025, con una ceremonia realizada en el Muelle Vergara de Viña del Mar, desde donde se llevó a cabo un ejercicio de rescate en el mar, demostrando la coordinación y eficacia de los equipos de emergencia en situaciones de salvamento marítimo.

La demostración incluyó la participación de unidades especializadas de la Armada de Chile y del Cuerpo de Voluntarios del Bote Salvavidas de Valparaíso, exhibiendo maniobras de respuesta rápida ante emergencias en el agua.

La temporada estival 2024-2025 se extenderá hasta el 15 de marzo de 2025, periodo durante el cual la Autoridad Marítima reforzará las labores de vigilancia y control en las playas, ríos y lagos de la región, disponiendo de medios humanos y materiales para proteger la vida de quienes disfruten de estos espacios naturales.

Por ello, se llamó a la comunidad a informarse sobre las playas aptas para el baño y a seguir las recomendaciones de seguridad emitidas por las autoridades competentes.

Cabe mencionar que durante el verano pasado, a nivel regional, se registraron un total de 34 accidentes, con cinco personas fallecidas, de los cuales tres ocurrieron en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Valparaíso y dos en la de Quintero.

A nivel nacional, hubo 236 emergencias marítimas, lo que representó un incremento del 26% respecto al período anterior. De estas cifras, la imprudencia temeraria fue el factor principal, con 153 casos reportados, seguido de un preocupante dato: el 70% de los accidentes ocurrió en playas no aptas para el baño.

En cuanto a rescates, 220 personas fueron salvadas con vida, mientras que 16 casos resultaron en fallecimientos, lo que evidencia la necesidad de redoblar los esfuerzos preventivos y educativos, principalmente en zonas de riesgo.

LLAMADOS A LA RESPONSABILIDAD

El gobernador marítimo de Valparaíso, comandante Domingo Hormazábal, señaló que "estamos preparados para enfrentar cualquier contingencia que pueda presentarse durante este periodo, y hacemos un llamado a la comunidad y a los turistas a respetar las normas de seguridad y a mantenerse informados sobre las condiciones del mar".

De igual forma, sostuvo que "no vamos a lograr nada si no contamos con la ayuda de las personas, nuevamente. El primer concepto que quiero comentar es la autoprotección. Lo más importante es que cada persona tenga en cuenta el autocuidado: no acudan a playas que no están aptas y asistan únicamente a aquellas playas habilitadas con bandera verde.¿Por qué? Porque en esos lugares hay personas responsables que velan por la seguridad, hay salvavidas y se dan todas las condiciones necesarias para que puedan pasar un momento agradable y tranquilo”.

Por su parte, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, enfatizó que "estamos trabajando en conjunto con distintas instituciones, como la Armada, Carabineros y el Municipio de Viña del Mar, a través de Seguridad Pública. Además, llegará nuevo equipamiento y estamos llevando a cabo la renovación de diversas concesiones”.

Además, la jefa comunal invitó a todos a “vivir esta experiencia y a aprovechar el tiempo en nuestras playas con tranquilidad y confianza”.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, resaltó que "hemos estado desplegando todos los esfuerzos, se han hecho todas las activaciones, hay un despliegue importante de los equipos de emergencia y, además, esto va acompañado con las medidas de seguridad que se están tomando. Carabineros está siendo reforzado en todas las zonas costeras, en Viña del Mar, Concón, Valparaíso empezarán a llegar refuerzos. Por lo tanto, el llamado es al autocuidado".

"Está todo el Estado desplegado para poder asegurar un verano seguro, pero depende mucho del autocuidado, de no arriesgarse, de manejar a la defensiva, etcétera, todas las medidas de precaución que tomen los y las ciudadanas son muy necesarias", sentenció.

PURANOTICIA