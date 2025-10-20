Con trabajadores de EFE Valparaíso comenzaron las pruebas operacionales de la nueva Estación Valencia de Quilpué

Este domingo 19 de octubre, EFE Valparaíso realizó pruebas operacionales integrales en la Estación Valencia de Quilpué, jornada en la que trabajadores de las diferentes áreas de la empresa de transportes simularon el funcionamiento de la nueva estación, pasando por torniquetes, verificando el estado de los ascensores y la funcionalidad de los andenes, subiendo y bajando de un tren, tal como se hará cuando estas nuevas instalaciones entren en operación para el público general.

Actualmente, la nueva estación de la Ciudad del Sol mantiene un estado de avance superior al 90%, mientras que el porcentaje restante corresponde a obras complementarias y terminaciones que continuarán en ejecución hasta fin de año.

Cristian Vidal, jefe de Proyectos Zona Norte de EFE, explicó que "partimos las pruebas operacionales de la estación Valencia con una visita interna donde las distintas gerencias ven cada uno de los sectores de la estación para dar pronta partida a la estación, al uso público de ella. De los principales sistemas probados son los ascensores, también tenemos el uso de los torniquetes, medios de pago, las boleterías y las salas técnicas. Pudimos revisar todos los conglomerados de sistemas que existen adentro de la estación, hasta ahora hemos hecho pruebas de cada uno de los sistemas de forma separada y hoy día ya damos paso a las pruebas en conjunto de la estación”.

Por su parte, Juan Rodó, gerente de Operación Ferroviaria de EFE Valparaíso, comentó que "desde el punto de vista de la movilización de trenes, estamos haciendo detenciones de tren en la estación para que los maquinistas puedan conocer en detalle cuál es el punto de parada y verificar que la situación de estacionamiento del tren y que la bajada de pasajeros se realice sin ningún problema. Eso se registra en nuestro sistema de seguridad para después informar todo lo que está pasando; esto nos va a permitir, más adelante,entregar la información a pasajeros sobre la ubicación del tren. Desde el punto de vista de la operación de la estación misma, se verificaron las salas de tablero, las salas de equipos computacionales que controlan la estación y estamos en condiciones de dar el visto bueno de que, es posible los fines de semana empezar a abrir paulatinamente la estación”.

Mientras que, María Alicia Sanchez, gerenta de Pasajeros de EFE Valparaíso, destacó que “estamos haciendo los últimos chequeos de la parte funcional de la estación, para luego poder hacer pruebas con pasajeros, entonces estamos probando todos los sistemas de las boleterías, de los torniquetes, los ascensores, la funcionalidad de los andenes y estamos muy contentos de que ya pronto vamos a poder hacer realidad este anhelo tan esperado que es la apertura para la Estación Valencia”.

Además, tras esta exitosa inspección al funcionamiento integral de la estación, en los próximos días se informarán los horarios de las pruebas operacionales del próximo domingo, donde los pasajeros podrán hacer uso de la estación.

