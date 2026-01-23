Con presencia de Kast: Republicanos finaliza cónclave en San Felipe con parlamentarios y algunos de los futuros ministros

En un encuentro de carácter privado realizado en el centro El Palomar de San Felipe, región de Valparaíso, el Partido Republicano cerró este viernes una jornada de trabajo enfocada en la preparación del próximo gobierno y el periodo legislativo que se iniciará en marzo.

La actividad contó con la participación del Presidente electo, José Antonio Kast, parlamentarios electos de la colectividad y algunos futuros ministros.

El presidente del conglomerado, Arturo Squella, valoró la instancia y señaló que “hemos tenido una gran jornada de trabajo en el Partido Republicano con todos los parlamentarios electos, de Arica a Punta Arenas, que asumirán el 11 de marzo el desafío de representarnos en el Congreso Nacional”.

En la misma línea, destacó la presencia del mandatario electo y su equipo, afirmando que “hemos contando también con el Presidente electo, José Antonio Kast, fundador de nuestro partido, acompañado de varios de sus ministros que tienen la gran tarea que miles de chilenos están esperando, que es sacarnos de las crisis por las cuales ha atravesado Chile”.

Squella agregó que se trató de una jornada “especialmente enriquecedora para todo lo que nos va a venir en los próximos 4 años”, en referencia al trabajo coordinado entre el partido y el futuro Ejecutivo.

Por su parte, el diputado Juan Irarrázaval, jefe de bancada de Republicanos, sostuvo que “hemos terminado una jornada intensa (...) coordinándonos todo el trabajo que podemos hacer el futuro gobierno, poniendo sobra la mesa los temas de nuestras regiones, desde nuestro distritos, resolviendo las dudas y fortaleciendo los canales de comunicación”. Además, enfatizó que “creo que el resultado ha sido muy bueno y se vienen cosas muy buenas para Chile con este trabajo”.

(Imagen: @ugarte_ohiggins)

PURANOTICIA