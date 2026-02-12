Con opciones online y puntos presenciales: Valparaíso da inicio al proceso de pago del Permiso de Circulación 2026

Con la llegada de febrero, en Valparaíso y todo Chile se da el vamos al proceso de pago del Permiso de Circulación 2026 que se extenderá hasta el martes 31 de marzo, permitiendo a los contribuyentes organizarse con tiempo, pudiendo pagarse en una sola cuota o en dos; quienes opten por dividir el monto pueden cancelar la primera —o el total— hasta el 31 de marzo, mientras que la segunda cuota se debe pagar durante agosto.

Desde hace un par de semanas, el trámite se puede realizar de manera presencial en la Plataforma de Atención Municipal, ubicada en Avenida Argentina #864, y en la Delegación de Placilla, en Avenida Obispo Valdés #1421. Además, puede realizarse de forma online a través de www.yopagoenvalpo.cl, facilitando así la diligencia a quienes prefieren hacerlo desde una plataforma web.

PUNTOS PRESENCIALES

Cabe destacar, que a partir del lunes 2 de marzo se sumarán nuevos puntos de atención para simplificar aún más el servicio a la comunidad, estando ubicados en Plaza Sotomayor, Mall Paseo Ross, Santa Isabel de Curauma, Jumbo de Avenida Argentina, Delegación Laguna Verde, Caleta Portales y Santa Isabel Variante Agua Santa. Con estas alternativas, el municipio busca ofrecer mayor cobertura y reducir tiempos de espera.

Es importante señalar, también, que para poder realizar este trámite es necesario contar con el permiso correspondiente a 2025, la Revisión Técnica y de Gases vigentes, el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) y el padrón del vehículo. En el caso de vehículos nuevos, se debe presentar, además, la factura y el certificado de homologación.

Desde el municipio destacaron que este año se han implementado innovaciones para mejorar la experiencia de atención y generar las mejores condiciones para el desarrollo del proceso 2026, esto con el objetivo de que cada vecino y vecina pueda realizar su trámite de manera ágil, eficiente y con el mejor servicio posible.

