Con ocho detenidos termina un nuevo operativo de «Ronda Impacto» en Puchuncaví

Este martes 21 de abril se llevó a cabo una nueva «Ronda Impacto» en la comuna de Puchuncaví, en el marco de una estrategia sostenida para reforzar la seguridad pública con un operativo que incorporó una ejecución en un día distinto, con el objetivo de ampliar la cobertura preventiva y sorprender posibles focos delictivos.

El servicio contó con recursos propios de la comuna, sumando además el apoyo de equipos provenientes de Concón y Quintero, lo que permitió fortalecer la presencia en terreno en distintos sectores estratégicos. Como resultado de este despliegue, se logró la detención de ocho personas: cinco de ellas mantenían órdenes de detención vigentes por diversos delitos, mientras que las otras tres fueron aprehendidas por portar elementos comúnmente utilizados para la comisión de ilícitos.

En el marco de estas fiscalizaciones focalizadas, se realizaron más de 70 controles vehiculares, cursándose siete infracciones asociadas principalmente a incumplimientos de la Ley de Tránsito. Asimismo, en la «Ronda Impacto» se incautaron diversas herramientas y un arma blanca tipo cuchillo, además del retiro de circulación de un vehículo que no mantenía su documentación al día.

El operativo fue desarrollado en coordinación con el equipo de Seguridad Pública de Puchuncaví, incorporando también el apoyo del dron municipal, lo que permitió ampliar significativamente la cobertura de vigilancia, especialmente durante horas de la noche y en sectores previamente identificados junto a las policías.

En este contexto, el alcalde Marcos Morales señaló que “nuestro compromiso con la seguridad pública es permanente, así lo hemos demostrado durante años y hoy día más firme que nunca”, agregando que "no vamos a tener problema en contar con todas las herramientas disponibles para combatir a quienes pretendan delinquir”.

La organización del operativo valoró positivamente los resultados obtenidos, destacando que este tipo de intervenciones continuarán desarrollándose en distintos días y horarios, con el propósito de fortalecer la prevención del delito, aumentar la presencia en terreno y brindar mayor seguridad a todos los vecinos y vecinas de la comuna.

PURANOTICIA