Con música, pasacalles y comparsas parte este viernes 6 de febrero el Carnaval de San Antonio 2026

San Antonio vuelve a escuchar el sonido de los bombos y los platillos. Desde este viernes 6 de febrero, la ciudad entra oficialmente en modo celebración con el inicio del Carnaval de Murgas y Comparsas 2026, una instancia que durante tres días transformará el centro urbano en un espacio abierto de música, color y encuentro comunitario.

En su versión número 21 en el formato actual, este evento se ha consolidado como una de las expresiones culturales más relevantes del litoral central, con una convocatoria que en ediciones anteriores ha superado las 40 mil personas a lo largo de sus jornadas. Una cifra que da cuenta de su alcance, pero también de su arraigo: murgas nacidas en los barrios, comparsas levantadas con trabajo colectivo y generaciones que han crecido vinculadas a esta manifestación popular.

“Con el sonido de fondo de las murgas y comparsas, damos inicio a esta gran fiesta de San Antonio, que se vive en cada uno de nuestros sectores y se desarrollará los días 6, 7 y 8 de febrero”, señaló el alcalde de San Antonio, Omar Vera Castro, al referirse al comienzo de una nueva edición. En esa misma línea, subrayó su vigencia cultural al afirmar que “el carnaval siempre va a estar vigente, porque está enraizado en las familias de San Antonio y en nuestra identidad”.

La programación comienza este viernes desde las 18:00 horas, con música en vivo y una primera noche marcada por la presentación de Banda La Cumbiaza, la obertura del BAFOSAN y el desfile de las candidatas a reina, quienes mostrarán sus talentos y vestuarios en distintas categorías, incluyendo trajes individuales, reciclados y de noche. El cierre estará a cargo de Serenata Cumbiera.

El sábado será el día de mayor despliegue callejero. Desde las 17:00 horas el público comenzará a reunirse en el frontis del municipio y, a partir de las 18:00 horas, subirán al escenario artistas como Yage, Mauricio Rebolledo, Vivi, Potencia Kumbiera y Aldo Rojas & Baúl del Cerro. A las 19:00 horas se dará inicio al recorrido de murgas y comparsas por el centro de la ciudad, uno de los momentos más esperados del fin de semana.

Desde las propias agrupaciones, el vocero de las murgas y comparsas, Pablo González, puso énfasis en el trabajo previo que sostiene esta celebración. “Este es el resultado de un trabajo largo, que comienza desde marzo o abril, con reuniones junto al Centro Cultural, y con mucho esfuerzo de cada agrupación en sus barrios”, explicó. En ese sentido, recalcó el sentido identitario del evento al señalar que “queremos que todo el país conozca nuestro carnaval, porque representa identidad, historia y trabajo comunitario”.

La jornada final se desarrollará el domingo, con apertura al público desde las 15:00 horas y presentaciones artísticas a partir de las 17:00 horas. A las 18:30 horas comenzará el Pasacalle por el centro de la ciudad, antes de la coronación de la Reina del Carnaval, la premiación de las murgas participantes y el cierre musical con Combo Contacto.

Para quienes han crecido junto a esta tradición, la experiencia va más allá del escenario. Así lo expresó la Reina del Carnaval 2025, Antonia Cancino, quien recordó que “participo desde los siete años y mi familia ha estado ligada a esto por generaciones. El carnaval es familia, alegría y solidaridad”. A su juicio, el sentido profundo de la instancia está en lo colectivo. “Más allá de la competencia, lo importante es que esta fiesta una a San Antonio”, afirmó.

Durante tres días, la ciudad vuelve a encontrarse en el espacio público para celebrar una expresión cultural que combina historia, creación barrial y trabajo comunitario, y que año a año reafirma su lugar como uno de los hitos más significativos del verano en San Antonio.

PURANOTICIA