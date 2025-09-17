Con lanchas, submarinos y apoyo aeronaval continúa la búsqueda de menor de edad desaparecido en playa de Valparaíso

Este miércoles 17 de septiembre se cumple el quinto día de rebusca del menor de edad de 13 años que el pasado sábado 13 desapareció luego de lanzarse al mar en la playa Las Torpederas de Valparaíso.

El adolescente se encontraba en compañía de un grupo de personas, con quienes se lanzaban piqueros en una zona no autorizada para ello, instante en que el fuerte oleaje arrastró mar adentro a la víctima.

Desde esa misma jornada se iniciaron una serie de labores de búsqueda del menor de edad, ya sea con acciones marítimas como aéreas y terrestres, aunque sin obtener ningún tipo de resultado positivo.

Este miércoles, el capitán de fragata David López, capitán de puerto de Valparaíso, explicó que "durante las primeras horas de la mañana se desplegó la lancha de servicios generales de Valparaíso, que efectúa una rebusca de cuadro expansivo al norte de la jurisdicción, conforme al cálculo del objeto a la deriva".

Adicionalmente, a este medio se incorpora apoyo aeronaval que efectuará el binomio de tierra, mar y aire para reforzar estas labores de rebusca en dicha área.

Durante la tarde, se tiene considerado utilizar medios submarinos en el área donde ocurrió el accidente que involucra a este adolescente de 13 años, quien no ha dejado de ser buscado por sus familiares y amigos.

"Se mantendrán los patrullajes terrestres en la jurisdicción y se están haciendo todas las coordinaciones, tanto con entidades civiles como privadas, para apoyar estas labores", concluyó el Capitán de Puerto de Valparaíso.

