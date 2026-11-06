Con la promesa de "estar junto a la ciudadanía", general Bahamóndez asume el mando de la Zona de Carabineros Valparaíso

Con el compromiso de incrementar la presencia policial y reforzar las labores preventivas en las calles, la Zona de Carabineros de Valparaíso concretó su cambio de mando institucional. En la ceremonia, el general Alex Bahamóndez Abarca asumió oficialmente la jefatura regional, regresando a la zona tras desempeñarse durante dos años como jefe de la Zona Santiago Oeste, en la región Metropolitana.

"La sensación es solamente felicidad, de orgullo volver a la región y reencontrarme con mi familia ya que estuve dos años a cargo de la zona Santiago Oeste de Santiago, una zona realmente con un harto procedimiento policial aportamos el 25% de los procedimientos a nivel nacional, así que feliz de llegar nuevamente a Valparaíso llegar a contribuir a la seguridad de todos nuestros vecinos, ciudadanos y seguir haciendo el trabajo que hizo mi General Vásquez que dejó un tremendo trabajo y el cual lo vamos a tratar de aumentar para darle más sensación de seguridad a todos los ciudadanos de la región de Valparaíso", expresó el general Bahamóndez.

Por su parte, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, agradeció la gestión desarrollada durante los últimos dos años por la general saliente Patricia Vásquez y advirtió sobre los complejos desafíos en materia de seguridad que deberá enfrentar la nueva jefatura. "En este caso al general Bahamóndez, es un desafío en una región compleja. Yo dije ya en mi intervención los problemas que enfrentamos, que es el narcotráfico, el crimen criminalizado, en este caso la jauría, entre otros", afirmó Millones. Asimismo, se refirió al déficit de personal policial en la región y señaló que "esperamos, en este caso, aumentar el trabajo, fundamentalmente, lo que hemos pedido al alto mando, más efectivos policiales. Es una región que tiene un déficit importante, se estiman 700 efectivos que nos faltan para enfrentar los delitos y por lo mismo tenemos que estresar a los carabineros que tenemos para cumplir distintas funciones".

En tanto, el seremi de Seguridad Pública de la Región de Valparaíso, Hernán Silva, valoró la llegada del nuevo jefe de zona y recalcó la necesidad de fortalecer la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad. "El principal desafío que enfrenta todo Jefe de Zonas de Carabinero, como digamos a cargo de todas las operaciones policiales, es trabajar con el inmenso déficit de recursos que tiene Carabinero en términos de personal. Así que su gestión es muy importante, su capacidad de convocatoria y de coordinación junto al seremi de Seguridad, los municipios y los demás organismos como la PDI, la Fiscalía, son imprescindibles para lograr el mejor resultado posible para la gente", enfatizó el seremi Silva.

Asimismo, el nuevo jefe de la Zona detalló los principales lineamientos que orientarán su gestión, haciendo hincapié en la importancia de mantener un vínculo directo con las autoridades y la ciudadanía para identificar las necesidades de seguridad de cada sector. "Los lineamientos son, claro, desde el alto mando, estar junto a la autoridad, estar junto a la ciudadanía, estar junto a la junta de vecinos estar junto a las personas, que son los que nos van dando la información de lo que debemos hacer dónde tenemos que enfocarnos y dónde llegar con los servicios policiales", puntualizó el alto oficial.

El traspaso oficial se realizó durante el mediodía, en una solemne ceremonia desarrollada en la Escuela de Formación de Carabineros, en Viña del Mar. En la instancia, el nuevo jefe zonal reafirmó su compromiso con la seguridad de la comunidad y manifestó sus expectativas respecto a la gestión que encabezará. Al respecto, el general Bahamóndez señaló que “tenemos todas las expectativas de dar más seguridad, que el ciudadano se sienta seguro al momento de salir a la calle, que se sienta seguro al momento de caminar con su familia, así que vamos a dar todo lo de nosotros con nuestros carabineros de aquí en la región”.

Entre los primeros desafíos operativos que deberá asumir el nuevo jefe de zona se encuentra el despliegue de seguridad con motivo de la tradicional peregrinación al santuario de Lo Vásquez. El operativo ya se encuentra en etapa de planificación y tendrá como objetivo resguardar a los miles de fieles que llegarán hasta el recinto religioso.

PURANOTICIA