Con la entrega de 14 permisos, Valparaíso implementa reordenamiento al comercio ambulante en acceso a Estación Puerto

Con el objetivo de ordenar el espacio público y mejorar las condiciones de tránsito y seguridad para quienes circulan por el sector que conecta el Muelle Prat con Plaza Sotomayor, el Municipio de Valparaíso implementó un proceso de reordenamiento del comercio ambulante que se instala en el acceso a Estación Puerto.

La iniciativa fue impulsada por la Dirección de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional del Municipio, en coordinación con la administración de Paseo del Puerto, centro comercial que funciona en el interior de la estación, y permitió regularizar la presencia de comerciantes en este punto estratégico del borde costero porteño.

En concreto, el proceso consideró la entrega de 14 permisos municipales para el ejercicio de comercio ambulante dedicado específicamente a la venta de artesanías y souvenires de Valparaíso para turistas, los cuales fueron otorgados a personas que cumplen con los requisitos establecidos en la ordenanza municipal que regula esta actividad. Entre ellos se considera residencia en la comuna, pertenecer al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares y no contar con antecedentes penales.

Además, en esta etapa se priorizó a personas adultas mayores, cuidadoras y personas con discapacidad, con el objetivo de fortalecer oportunidades laborales para grupos que enfrentan mayores dificultades de acceso al empleo.

Junto con la regularización de los permisos, el proceso también incorporó criterios de ordenamiento del espacio, solicitando a las y los comerciantes contar con un mobiliario adecuado y uniforme para el lugar, compuesto por una mesa y una sombrilla. De esta manera, se prohibirá la instalación de toldos u otras estructuras que dificulten la circulación peatonal o afecten la visual del entorno.

La alcaldesa Camila Nieto destacó que "esta medida viene en la misma línea que el Mercado Cardonal. Este reordenamiento responde a la necesidad de ir compatibilizando el uso del espacio público con oportunidades de trabajo también para las vecinas y los vecinos. Lo que buscamos es generar condiciones más dignas y ordenadas para comerciantes que se dedican a la venta de artesanía y souvenirs para los turistas que nos visitan, pero también queremos mayor seguridad y circulación para quienes transitan por este sector tan importante del borde costero de la ciudad".

"Es por eso también que priorizamos a personas mayores, a cuidadoras y personas con discapacidad, entendiendo que el comercio muchas veces es una de las alternativas más concretas para el sustento en el hogar. Pero siempre recordar que tiene que ser de forma segura y de forma ordenada, y ahí estaremos como municipio para generar esos procesos de fiscalización", complementó.

Desde la administración de Paseo del Puerto, Pablo Navarro, jefe de Operaciones, indicó que "agradezco el apoyo del equipo conformado de distintos departamentos de la Municipalidad, para solucionar una problemática que estaba afectando las áreas periféricas de nuestro centro comercial y la primera estación de Metrotren, donde transitan miles de personas, entre trabajadores, estudiantes y turistas. Durante varios años no se lograron avances con administradores anteriores, aumentando la decadencia de la zona, con suciedad, inseguridad y desorden bajando el estándar de una zona patrimonial, que ha sido muy difícil de mantener”.

Por su parte, quienes recibieron los permisos destacaron la posibilidad de contar con un espacio regulado para desarrollar su actividad. Carlos López es una persona mayor con discapacidad que subrayó que "está bueno y está bien ubicado aquí el Puerto, está bien bonito para el turismo. Da gusto estar aquí, porque yo siempre he trabajado aquí, y soy uno de los más antiguos con permiso”.

En tanto, Claudia Saavedra, porteña y jefa de hogar, comentó que “para mí es una oportunidad tremenda, y contar con el apoyo de la Municipalidad y que haga esta ordenanza en nuestro Puerto que, todos sabemos lo que ha pasado en este Valparaíso, y verlo así que hay proyección de ayudar a los emprendedores, a la gente que trabajamos día a día, que hacemos Valparaíso día a día, es un alivio es un regalo también para muchos que hemos estado acá haciendo nuestro trabajo acá en Valparaíso, así que súper contenta por ese lado”.

Este proceso forma parte de una estrategia municipal orientada a compatibilizar el desarrollo de la actividad económica con el resguardo del espacio público, especialmente en zonas de alta circulación peatonal y relevancia turística como el sector de Estación Puerto.

PURANOTICIA