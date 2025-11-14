Con intenso plan de bacheo en el borde costero, Viña del Mar se prepara para la llegada de la temporada de verano

Con el objetivo de mantener el buen estado y seguridad de las vías, el Municipio de Viña del Mar está ejecutando con miras a la temporada estival un plan integral de reparación y mejoramiento en los caminos del borde costero de la ciudad.

Con una inversión del orden de los 80 millones de pesos, se intervendrá una superficie cercana a los 1.080 metros cuadrados, consistente en la reparación de la calzada utilizando hormigón sobre base granular.

La alcaldesa Macarena Ripamonti señaló que “sabemos que el mantenimiento del borde costero es una demanda muy sentida por la comunidad y fundamental para la temporada estival. Por eso, hemos priorizado un plan intensivo de bacheo y recapado en sectores estratégicos, que permitirá mejorar la circulación y la seguridad vial en uno de los puntos más transitados de Viña del Mar”.

La jefa comunal subrayó que “este trabajo forma parte de un esfuerzo sostenido por recuperar nuestras vías y prepararnos de la mejor manera para recibir a los visitantes en los meses que vienen”.

Los trabajos de bacheo y recapado están siendo ejecutados por el Departamento de Construcción e Infraestructura (CIU) de la Dirección de Operaciones y Servicios del municipio, y se realizan en Av. Borgoño, a la altura de los restaurantes San Marino’s y Stella Maris, y del edificio Makroceano, en Cochoa.

Los trabajos en el borde costero se suman al plan operativo permanente que el Municipio de Viña del Mar lleva a cabo para el recarpeteo y bacheo de calles en aquellos sectores que presentan daños producto del uso y del alto flujo vehicular.

Entre los principales proyectos desarrollados está la intervención de Arlegui, entre calles José Francisco Vergara y Quinta (frente a Scotiabank); calle Alvarez, al llegar a la rotonda del Troncal Sur; calle Limache (altura Hospital Clínico); en calle San Pedro de Atacama (entre Atahualpa y Lago Puyehue y entre Lonquimay y Atahualpa), en Reñaca Alto; calle Manuel Villagra y Av. La Paz, en Forestal; cruce de calle 23 Norte con calle Tres, calle 8 (altura colegio Rapa Nui), 24 Norte con calle 8, en Santa Inés; pasaje 1 (entre calle 1 y fin pasaje Santa Julia) en Achupallas; calle Pedro Morán, calle del Roble (entre Ciprés y Pasaje 17 y entre pasaje 15 y pasaje 176) en Miraflores; en Av. Borgoño (altura del Nª 14730), y Marsilia y Cladonia, en Reñaca.

Asimismo, equipos municipales de la Dirección de Operaciones y Servicios, ejecutan una permanente labor de bacheo en diferentes puntos de Viña del Mar, entre los que destacan variante Agua Santa, 5 Oriente, entre otros.

