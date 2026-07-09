Con inédita ceremonia de izamiento del Pabellón Patrio: Villa Alemana rindió homenaje al Día de la Bandera Nacional

En el marco de la conmemoración del Día de la Bandera Nacional, la Municipalidad de Villa Alemana realizó una inédita ceremonia de izamiento del Pabellón Patrio, evento que tuvo como objetivo rendir un homenaje a los símbolos patrios y recordar la gesta del Combate de la Concepción ocurrido en 1882.

La actividad se desarrolló en la Plaza Cavada, ubicada en una de las “puertas de acceso” a la comuna y contó con la presencia de representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, autoridades y agrupaciones de la sociedad civil.

El alcalde Nelson Estay señaló que la ceremonia, desarrollada por primera vez en Villa Alemana, buscaba recordar la valentía de los 77 soldados chilenos que en desiguales condiciones ofrecieron una tenaz resistencia a más de 1.800 combatientes peruanos.

“Fue un combate absolutamente desigual, pero esa sangre que se derramó no fue en vano. Nosotros hoy estamos acá en un país libre, soberano, democrático y republicano gracias a aquellos que dieron la vida por nosotros. Hoy estamos realizando un homenaje a ellos y a nuestro emblema patrio que nos representa día a día”, dijo.

El jefe comunal destacó también la presencia de la sociedad civil y especialmente de los jóvenes, representados por la Banda Comunal de Villa Alemana y por el estudiante del Liceo Bicentenario Mary Graham, Pedro Peña, quien fue uno de los encargados de izar el Pabellón Nacional y además ofreció un emotivo esquinazo a la bandera. “Esta iniciativa engrandece a la ciudad y es un ejemplo de patriotismo para los jóvenes”, comentó.

Por su parte, el presidente del Círculo General Baquedano de Villa Alemana, Roberto Huanquil, agradeció la iniciativa de la Municipalidad de Villa Alemana para recordar a los soldados del Combate de la Concepción. “En ese entonces fueron muchos los jóvenes que lucharon y dieron la vida por la Patria, por Chile y por todos los que hoy día estamos aquí. La bandera nos representa a todos los chilenos, sin distinción, nos une con el mundo civil y con las otras ramas de las instituciones”, indicó.

Verónica Canessa, vicepresidenta del Consejo Comunal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), señaló que “es importante que este hito se celebre aquí, en este sector de Villa Alemana, y que haya asistido tanta gente. El alcalde dijo que esto no se hacía antes y es importante valorarlo y que se siga repitiendo porque hay que respetar los emblemas patrios”. Algo similar opinó el estudiante Pedro Peña, quien manifestó que “no hay que perder esto, hay que seguir celebrándolo cada año, siempre seguir adelante con las tradiciones. Estoy muy contento de haber venido y bailar a la bandera”.

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