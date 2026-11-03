Con IA y cámaras térmicas: presentan sistema que detecta incendios antes de que aparezcan las llamas en Valparaíso

Un inédito sistema de teledetección y alerta temprana de incendios forestales basado en inteligencia artificial, cuyo objetivo es proteger el Santuario de la Naturaleza Palmar El Salto -y sus zonas aledañas-, fue presentado en la región de Valparaíso. Esta área alberga la tercera población, en términos de densidad, de palma chilena (Jubaea chilensis) en el mundo, una especie actualmente catalogada En Peligro.

En la instancia se detalló el funcionamiento de este sistema que consiste en tres estaciones equipadas con cámaras ópticas PTZ (giro 360) de alta resolución y visión térmica infrarroja para vigilancia 24/7, ubicadas en puntos estratégicos. Estas detectan columnas de humo incipiente de forma autónoma y automática, incluso antes de que aparezcan las llamas. La ejecución de este sistema está a cargo de la empresa IronFire SpA y la duración del servicio es de dos años, a partir de noviembre de 2026.

El subsecretario del Medio Ambiente, José Ignacio Vial, destacó que "este proyecto se enmarca en la medida n° 132 del Plan de Reconstrucción tras los incendios ocurridos en la Región de Valparaíso en 2024 y que recordemos, afectaron más del 66% de Palmar El Salto. Se trata de un sistema financiado por el Ministerio del Medio Ambiente por un monto de $30 millones, que nos permitirá anticiparnos a los eventos climáticos extremos que están pronosticados para este verano".

Es importante mencionar que las cámaras abarcan un radio de visión superior a los 10 kilómetros cada una, situándose en puntos estratégicos para la vigilancia del corredor de vientos y sus zonas de interfaz. Además, generan y transmiten una alerta georreferenciada a la Central de Coordinación Palma 1 en menos de 30 segundos facilitando así la respuesta inmediata de CONAF y otros organismos de emergencia.

El delegado Manuel Millones expresó que “las tragedias nos dejan importantes enseñanzas. Nos recuerdan que no solo debemos preocuparnos por la protección del medioambiente, sino también por la seguridad de las personas por lo que la incorporación de esta tecnología representa un avance muy significativo".

En esta línea, explicó que "sostendremos una reunión con la misma empresa para avanzar en la extensión de este sistema de televigilancia a cuatro comunas que, según los antecedentes entregados por Conaf, concentran los mayores focos de riesgo: Villa Alemana, Quilpué, Viña del Mar y Valparaíso. Estamos ampliando así una red de protección y prevención que ya demostró su efectividad durante este verano, cuando operó como proyecto piloto en una comuna, permitiendo detectar más de 350 focos de incendio y evitar que se transformaran en siniestros de mayor magnitud”.

FUNCIONAMIENTO

Las alertas que sean detectadas por el sistema de televigilancia, serán recepcionadas por la Central de Monitoreo Palma 1 Rodelillo de Conaf, mediante una plataforma web integrada (GIS), la que permite visualizar el evento en tiempo real con datos de coordenadas exactas, elevación y orientación. Así, Conaf, gestionará dichas alertas desde el sistema de teledetección a través de las siguientes fases:

● Recepción de avisos y alertas: Funciona como el núcleo que recibe los reportes de incendios forestales provenientes de llamados de emergencia (como el 130 de Conaf, 132 de Bomberos o 133 de Carabineros), avisos radiales o de la red de vigilancia en terreno.

● Monitoreo y tecnología: Integra información territorial, sistemas de información geográfica (SIG), condiciones meteorológicas y visualización de cámaras de televigilancia o sensores instalados en puntos estratégicos de la región para detectar focos de manera temprana.

● Toma de decisiones y despachos: El equipo técnico-profesional y los despachadores de Palma 1 analizan la gravedad del evento y deciden en tiempo real el envío y asignación de recursos humanos y materiales (brigadas terrestres, camiones aljibe) y recursos aéreos como helicópteros y aviones.

● Coordinación interinstitucional: Articula las operaciones en terreno y mantiene la comunicación con otros organismos de emergencia, enlaces comunales, delegaciones y el sistema de prevención y respuesta ante desastres.

● Registro y análisis: Documenta la evolución de los siniestros, el comportamiento del fuego y apoya las labores de capacitación y planificación operativa de las brigadas de la zona.

PURANOTICIA