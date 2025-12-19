Con heridas de gravedad quedó una mujer que fue atacada salvajemente por una jauría de perros en el sector alto de Valparaíso

Con heridas de gravedad quedó una mujer de 65 años que fue atacada salvajemente por una jauría de perros sin dueños en la parte alta de la comuna de Valparaíso.

El brutal ataque se produjo a metros de una quebrada de la población Básica, en Rodelillo, donde unos 10 canes se abalanzaron sobre la víctima para morderla.

Fueron cerca de 25 mordidas las que recibió la mujer, quien poco y nada pudo hacer para evitar el ataque de los animales que pernoctan hambientos y sin control.

En específico, el hecho se registró luego que la mujer de 65 años saliera de la casa de una amiga para dirigirse a la suya, momento en que los perros hicieron de las suyas.

Producto de las mordidas, la mujer resultó con heridas de extrema gravedad, incluso con desgarros profundos de piel, según relatan cercanos a la víctima.

Finalmente se indicó que fueron los gritos de auxilio los que la salvaron de que el ataque continuara, ya que vecinos del sector ahuyentaron a los furiosos animales.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA