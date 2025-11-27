Con heridas de gravedad quedó un hombre que fue atacado con arma blanca en Viña del Mar

Con heridas de gravedad resultó un hombre que fue apuñalado por un desconocido en el paradero 12 de Achupallas, en la parte alta de Viña del Mar.

Por causas que se investigan, un individuo utilizó un arma blanca para atacar directamente en la zona torácica a la víctima, quien quedó en estado crítico.

Según reporta la plataforma Alerta V Costa, fueron los propios transeúntes los que trasladaron al hombre malherido hasta el SAPU de Miraflores.

Carabineros adoptó el procedimiento de rigor, analizando cámaras de televigilancia y tomando declaración a testigos del violento hecho en la Ciudad Jardín.

Si bien, lo ocurrido se está investigando, trascendió que el hecho obedecería a un intento de robo, al cual la víctima se resistió, lo que derivó en el ataque.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA