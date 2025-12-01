Con éxito de público finalizó la 37ª versión del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar

El 37°Festival Internacional de Cine de Viña del Mar (FICViña) cerró su edición 2025 celebrando lo más destacado del cine iberoamericano y con más de 10.000 espectadores que disfrutaron de la exhibición gratuita de un centenar de películas.

En esta versión, el Gran Paoa a la mejor película de la Competencia Iberoamericana de ficción fue para “El Mensaje” (Argentina), dirigida por Iván Fund, y en la Competencia Iberoamericana de documental fue para “Bajo las banderas, el sol” (Paraguay), dirigida por Juanjo Pereira.

La directora ejecutiva FICViña, Francisca Droppelmann, destacó que “la versión 37 de FICVIÑA 2025 fue un éxito; este año recibimos a cerca de 10.000 asistentes, superando ampliamente los 7.000 del año pasado. Tuvimos una programación diversa y de gran nivel, con títulos relevantes, estrenos nacionales y preestrenos internacionales”.

Por su parte, el Director de Turismo e integrante de la comisión FICViña, Pablo Pizarro, afirmó que la edición del festival fue muy significativa para la ciudad de Viña del Mar: “Logramos dinamizar la economía de la ciudad, traemos gente que viene de Latinoamérica e Iberoamérica”.

GANADORES

En esta edición se reconocieron las mejores obras en categorías que abarcan desde largometrajes de ficción y documental hasta cortometrajes y producciones regionales.

Las premiaciones destacaron el talento, la creatividad y el compromiso de los cineastas del continente, reafirmando el rol del festival como una plataforma para visibilizar voces únicas del cine latinoamericano.

COMPETENCIA MIRADAS AL TERRITORIO

Mejor obra regional: Película: Silencio azul (Chile) dirigida por Matías Rojas Ruz.

Mención Especial: Película: ¿Qué papel tiene el papel? (Chile) dirigida por Diego Baeza

Mejor Director: Película: Silencio azul (Chile) dirigida por Matías Rojas Ruz

COMPETENCIA DE CORTOMETRAJES OJO LATINOAMERICANO

Mejor Cortometraje: Película: Quando Sair Lá Fora Serei Ana (Brasil) dirigida por Edson Lemos Akatoy y Jamila Facury.

Mención Especial: Película: Lengua muerta (Chile) dirigida por José Jiménez.

COMPETENCIA LARGOMETRAJE NACIONAL

Mejor largometraje: Película: Si vas para Chile (Chile) dirigida por Amilcar Infante y Sebastián González.

Mención Especial: Película: La Corazonada (Chile) dirigida por .Diego Soto

Mejor Director: Película: Esa otra selva blanca (Chile) dirigida por Teresa Arredondo

Mejor Guión: Película: Si vas para Chile (Chile) dirigida por Amilcar Infante y Sebastián González

Premio Héctor Ríos: Película:Si vas para Chile (Chile) dirigida por Amilcar Infante y Sebastián González

COMPETENCIA IBEROAMERICANA LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

Mejor largometraje: Película: Bajo las banderas, el sol (Paraguay) dirigida por Juanjo Pereira.

Mejor Director Largometraje Documental: Director@: Tatiana Fuentes Sadowski por la película La memoria de las mariposas (Perú)

COMPETENCIA IBEROAMERICANA LARGOMETRAJE FICCIÓN

Mejor largometraje: Película: El Mensaje (Argentina) dirigida por Iván Fund.

Mención Especial por actuación: Película: Un Poeta (Colombia) dirigida por Simón Mesa Soto. Actor: Ubeimar Ríos

Mejor Director Largometraje Ficción: Directora: Milagros Mumenthaler por la película Las Corrientes (Argentina)

Premio Crítica Especializada: Película Las corrientes (Argentina) dirigida por Milagros Mumenthaler

COMPETENCIA MEJOR MÚSICA NACIONAL DE LARGOMETRAJES CHILENOS

Mejor música de largometraje documental: Película La Mutante (Chile) dirigida por Constanza Tejo. Compositor Matias Lopez - Rafael Allende

Mejor música de largometraje de ficción: Película Denominación de Origen (Chile) dirigida por Tomás Alzamora.Compositora Martín Schlotfeldt

El FICVIÑA es organizado por el Municipio de Viña del Mar en conjunto con las Escuelas de Cine de la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Viña del Mar y la carrera de Comunicación Audiovisual de Duoc UC Viña del Mar, y es financiado por el Fondo Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

