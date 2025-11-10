Con escopeta y municiones detuvieron a hombre denunciado por realizar disparos en la vía pública de San Felipe

Al ser detectado por Carabineros, el sujeto huyó hacia un departamento cercano, no sin antes arrojar un bolso de color negro, contenedor de 23 cartuchos calibre 12.
En el marco de un servicio focalizado en San Felipe, personal de Carabineros realizó diligencias para dar con la ubicación de un hombre conocido por realizar disparos en la vía pública de la comuna de manera habitual.
La policía uniformada detalló que en el interior del inmueble se realizó una inspección ocular, logrando encontrar, además de lo previamente incautado, una escopeta.
Por lo anterior, el hombre identificado con las iniciales A.R T.A., de 46 años y con antecedentes penales, fue detenido y será puesto a disposición de Ministerio Público para ser sometido a su respectiva audiencia de control de detención.
