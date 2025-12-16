Con énfasis en seguridad y los espacios públicos, Limache aprueba Presupuesto Municipal 2026 de 23 mil millones de pesos

El Concejo de Limache aprobó por unanimidad el Presupuesto Municipal 2026, el primero de la administración de Luciano Valenzuela. Se trata de $23 mil millones que tienen por objetivo responder a las necesidades fundamentales de vecinos.

La proyección de recursos para el próximo año pone el énfasis en reforzar la seguridad mediante la compra de equipamiento; seguir mejorando los espacios públicos, con más iluminación, pavimentación y áreas verdes; y también acercar los servicios de la casa edilicia a sectores más alejados del centro urbano de la comuna.

El alcalde Luciano Valenzuela destacó que se trata de un presupuesto que se ajusta a la realidad de la comuna y que permitirá avanzar en el desarrollo de políticas locales:

“Acabamos de aprobar un presupuesto que nos desafía a avanzar en lo que creemos es la senda correcta. Avanzar en mayores ingresos propios permanentes y disminuir la dependencia del fondo común municipal", sostuvo el jefe comunal.

Asimismo, planteó que "es un presupuesto que se ajusta a la realidad de Limache, comparado con los últimos dos o tres años de ejecución presupuestaria, entendiendo que, con este nuevo presupuesto, vamos a responder tanto en los ingresos que tiene la municipalidad como en los gastos, enfocándonos siempre en el desarrollo de políticas locales que mejoren la calidad de vida de cada una de las personas".

El presupuesto contempla un plan de acción para integrar recursos que corresponden al pago de derechos de aseo y patentes comerciales.

El concejal Danilo Sandoval, presidente de la Comisión de Finanzas de la Municipalidad de Limache, manifestó que "la idea es recuperar dineros que hoy no están ingresando a la Municipalidad en su totalidad, como lo es los derechos de aseo y las patentes comerciales. Hoy día tenemos un déficit en la comuna en cuanto a la recaudación, porque los contribuyentes no están pagando (…) y es una obligación del perseguir su cobro, y es lo que le hemos pedido a la municipalidad".

Cabe hacer presente que el Presupuesto Municipal 2026 incluye la proyección de gastos de la Municipalidad y de área de salud. En cuanto a los ejes que conducen las políticas públicas, indicaron que son seguridad ciudadana, desarrollo urbano, acciones sociales, proyectos de infraestructura y ciudad amigable con la infancia.

