Con el sonido de las sirenas y la mensajería SAE se dio inicio al simulacro de sismo y tsunami en comunas costeras de la región de Valparaíso

Con el sonido de las sirenas de vehículos de emergencia y el mensaje SAE en los teléfonos celulares, se dio inicio al simulacro de sismo y tsunami en las ciudades costeras de la región de Valparaíso.

Fue a las 11:02 horas cuando se materializó la primera alerta a través de mensajería, donde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitaba "evacuar el borde costero".

Momento seguido, los trabajadores, vecinos, estudiantes y peatones de las ciudades costeras comenzaron a caminar hacia la cota 30, buscando un lugar en el que ponerse a resguardo frente a la tragedia simulada.

Desde Carabineros de Chile informaron en sus redes sociales que "estaremos desplegados en todo el borde costero de la región. Estaremos apoyando durante la evacuación para que sea tranquila y segura".

