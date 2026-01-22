Con el Bafona y más de 120 expositores se inauguró la Expo La Ligua Emprende 2026

Este miércoles 21 de enero se dio el vamos a una nueva versión de Expo La Ligua Emprende 2026, actividad que tuvo en la animación a Eduardo Fuentes y como parte del espectáculo al Ballet Folclórico Nacional (Bafona) y al destacado acordeonista liguano, Joaquín Muñoz (Joacordion).

La denominada «Feria más larga de Chile» se extenderá hasta el 28 de febrero, instancia donde más de 120 expositores estarán presentando todos sus atractivos: tejidos, artesanías, gastronomía y lo mejor de nuestras tradiciones.

El alcalde Patricio Pallares señaló estar "contento por esta inauguración que estuvo fabulosa, pudimos disfrutar de un tremendo show del grupo Bafona, un grupo que por segundo año lo tenemos en La Ligua. Agradecer al público y a todas las autoridades que estuvieron presentes en esta linda inauguración. Expo La Ligua dura hasta el 28 de febrero. La Feria más larga de Chile. Con una gran cantidad de artistas y expositores que los invita a visitar La Ligua y esta linda feria”.

Por otra parte, Eduardo Fuentes, animador de TV y de la Expo La Ligua 2026, manifestó estar "contento de volver. Tenía ganas de volver y me gusta cómo comenzó esta Expo este año. Un show interesante con Bafona, que son verdaderos embajadores de la música chilena. Mucha gente la verdad. Así que es un muy buen puntapié inicial para lo que se vendrá de aquí al 28 de febrero”.

La Expo La Ligua 2026 se realiza como todos los años en el recinto Ferial El Rayado, en Portales #1683, acceso poniente a la comuna. Estará abierta al público desde las 10:00 de la mañana y hasta las 00:00 horas, con entrada totalmente gratuita.

Durante los próximos días en el show de la Expo estará Luis Jara, Douglas, Álvaro Salas, La Sonora Malecón, Cachureos, R.K.M., A Los 4 Vientos, entre otros.

AYUDA AL SUR

Ante la emergencia causada por los incendios forestales ocurridos en las regiones de Ñuble y Bio Bío, la Municipalidad de La Ligua inició una campaña para ir en apoyo de las comunidades afectadas. Uno de los puntos de acopio será Expo La Ligua 2026.

Quienes quieran ayudar pueden aportar con: agua embotellada, alimentos no perecibles, leche en caja, barras de cereal, útiles de aseo personal, pañales para niños y adultos, toallas higiénicas, papel higiénico, toallitas húmedas, cloro en botella, escobillones y palas, alimentos para mascotas. La ayuda se recibirá desde el jueves 22 de enero en Expo La Ligua a partir de las 10:00 de la mañana.

PURANOTICIA