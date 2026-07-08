Con el agua al pecho y ropa de calle: detalles del heroico y desconocido primer despacho que dio origen a Bomberos de Valparaíso

Este miércoles 8 de julio se conmemoran 175 años del primer despacho de emergencia del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, un hecho que marcó el inicio de la tradición del voluntariado bomberil en Chile. La institución, considerada la fundadora del sistema de bomberos del país, había sido creada apenas días antes, el 30 de junio de 1851, tras un devastador incendio ocurrido en la calle del Cabo. Sin embargo, no tardó en enfrentar su primera gran prueba frente a la fuerza de la naturaleza.

La madrugada del 8 de julio de 1851, un intenso temporal invernal golpeó la bahía de Valparaíso y arrastró al vapor "Perú" hasta dejarlo encallado en la playa del sector El Almendral. Las condiciones del buque y la violencia del oleaje provocaron un incendio en sus bodegas, encendiendo las alarmas en un puerto que recién comenzaba a organizar su respuesta ante este tipo de emergencias.

CAMPANAS, TRAJES DE CALLE Y VALENTÍA

La historia de aquella noche está marcada por la improvisación y el coraje de los primeros voluntarios. No existían sirenas, uniformes, cascos ni equipamiento especializado, por lo que la respuesta dependió exclusivamente del compromiso de quienes integraban la naciente institución.

Nicolás Rojas, inspector de Patrimonio del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y profesor de Historia, relató en entrevista con Puranoticia.cl cómo se desarrolló ese histórico primer despacho.

"En esa época la forma de alertarnos era a través de campanas, (…) Se empezaron a tocar las campanas de la bolsa de valores y los bomberos comienzan a acudir en primera instancia donde estaba el cuartel provisorio, donde estaban los primeros carros, artefactos, una bomba en mal estado, muchas ganas, mucho espíritu, pero ningún material porque recién se habían comprado las cosas", relató Rojas.

Cerca de 50 voluntarios acudieron rápidamente desde el sector puerto, corriendo bajo el temporal y vestidos con su ropa de calle. Al llegar a la playa se encontraron con un escenario complejo, que exigía una audacia pocas veces vista para la época.

"Los bomberos llegan de traje, de zapato al temporal y acuden al Vapor Perú, que estaba en la playa y salen corriendo (...) Raudamente llegan hasta el temporal y su capitán Otto Ude se amarra una cuerda y se tira al mar y empieza a nadar directamente (...) Llegaron oficiales y cerca de 50 voluntarios que ni siquiera tenían casco rojo, no tenían uniforme, era pura camisa", describió con entusiasmo el historiador.

CADENA HUMANA PARA COMBATIR EL FUEGO

La emergencia no terminó cuando los voluntarios llegaron al lugar. Para combatir el incendio al interior del vapor encallado, debieron ingresar al mar en plena madrugada, enfrentando el intenso oleaje y las bajas temperaturas.

La imagen que dejó ese primer combate contra el fuego es una de las más recordadas en la historia institucional: una cadena humana de voluntarios transportando baldes con agua mientras permanecían con el mar hasta el pecho.

"Con puro empeño los bomberos entraron al agua, y el agua los tenía hasta el pecho, entonces imagínense una cadena humana de baldes en medio del mar, intentando tirar agua a lo que fue el vapor (...) Logran sofocar el incendio finalmente y con pura valentía, bueno, un espíritu voluntario que marca posteriormente lo que es la institución hoy en día", detalló Rojas, destacando que este hito acuñó el lema de "Voluntad, abnegación y constancia".

EL HOMENAJE

Para conmemorar este aniversario y acercar este episodio histórico tanto a los voluntarios como a la comunidad, el Departamento de Patrimonio del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso organizó una ceremonia especial para este mediodía.

Aunque el incendio original ocurrió durante la madrugada, las actividades fueron programadas a las 12:00 horas para facilitar la participación de la ciudadanía.

Durante la jornada volverá a sonar de manera excepcional la tradicional "Paila", el sistema acústico que antecedió a las sirenas modernas. Paralelamente, la Central de Gestión de Incidentes emitirá, a través de la frecuencia radial oficial de emergencias, una reseña histórica sobre el incendio del vapor "Perú".

La iniciativa busca que, según explicó Rojas, "el propio bombero se reencante con lo que fue la primera emergencia que los marca y que hasta el día de hoy nos sigue marcando".

MIRADA PUESTA EN EL FUTURO

Más allá de esta conmemoración, el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso proyecta importantes desafíos de cara a su bicentenario, apostando por estándares internacionales de acreditación para sus equipos USAR y HAZMAT, además de una profunda modernización de sus procesos internos.

A partir de las lecciones dejadas por los recientes mega incendios, la institución implementó una reingeniería en los procesos de ingreso, fortaleciendo la evaluación de quienes buscan convertirse en voluntarios.

"Hoy en día se está trabajando con un equipo de profesionales en temas de psicología (...) También exámenes físicos un poco más exigentes. Se hizo toda una reingeniería referente a los procesos de postulación de ingresos y hoy en día los tenemos en mejor calidad".

PURANOTICIA