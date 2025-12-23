Con drogas en su poder capturan a peligroso delincuente que mantenía una orden de detención vigente en la comuna de Valparaíso

Un control de identidad preventivo en el plan de Valparaíso permitió a Carabineros detener a un sujeto que mantenía una orden de captura vigente.

Durante un patrullaje preventivo por calle Condell, a la altura del pasaje Aníbal Pinto, carabineros de la Sección Centauro controlaron a un individuo en el lugar.

Al revisar sus antecedentes, observaron que el sujeto registraba una orden pendiente del Juzgado de Garantía de Valparaíso por receptación de vehículo motorizado.

De igual forma, detallaron desde la policía uniformada porteña que, además, el hombre registraba reiteraciones por delitos de microtráfico de drogas.

Asimismo, al registro de sus vestimentas, se encontraron al interior de una mochila tres bolsas de nylon con marihuana elaborada, además de $112.000 en dinero en efectivo y un teléfono celular, procediéndose a la incautación de las especies.

Así, y en el marco del plan «Calles sin Violencia», los funcionarios de Carabineros procedieron a su detención, además, por el delito de tráfico de drogas.

