Con dos detenidos culminan los funerales de alto riesgo de dos sujetos asesinados en Quillota: fueron sorprendidos con pirotecnia

Los funerales de alto riesgo de dos de las tres personas asesinadas a disparos al interior de un departamento de la población Ríos de Chile, en Quillota, finalizaron con dos detenidos, luego de ser sorprendidos portando fuegos artificiales.

Cabe recordar que la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso declaró de alto riesgo los funerales de las víctimas, por lo que se adoptaron medidas especiales para resguardar la seguridad de los asistentes y la población en general.

Bajo este contexto, Carabineros detuvo a dos personas que fueron sorprendidas con pirotecnia en su poder, correspondientes a siete petardos y dos tortas de fuego de artificio, los que pretendían ser utilizados al interior del cementerio.

El mayor Julio Ramos, de la 4ª Comisaría de Quillota, indicó a El Observador que "el servicio se desarrolló en total normalidad, esto a raíz de un control y una fiscalización que hemos podido realizar durante el desplazamiento del cortejo fúnebre, en el cual se logró la detención de dos personas mayores, hombre y mujer".

Pese a la detención de esta pareja, la policía uniformada indicó que de igual manera lograron ingresar una torta de fuegos de artificio, antecedente que será puesto en conocimiento del Ministerio Público para las acciones que estime pertinente.

A raíz de lo ocurrido en la comuna, la Municipalidad de Quillota interpuso una querella criminal contra todos los que resulten responsables del triple homicidio.

PURANOTICIA