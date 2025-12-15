Con doble ejercicio de rescate marítimo en Viña, dan inicio a temporada estival 2025-2026

La Autoridad Marítima de Valparaíso dio inicio a la temporada estival 2025 - 2026 con una ceremonia llevada a cabo en el Muelle Vergara de Viña del Mar.

En el evento se efectuaron dos ejercicios de rescate en el mar para demostrar la coordinación de los equipos de emergencia desplegados en situaciones de salvamento marítimo.

Asimismo, el ejercicio consideró el apoyo de unidades especializadas de la Autoridad Marítima local, un helicóptero naval y el Cuerpo de Voluntarios del Bote Salvavidas de Valparaíso.

El gobernador marítimo de Valparaíso, capitán de Navío Litoral, Domingo Hormazábal, realizó un llamado a los veraneantes y a la comunidad a respetar las señales de seguridad en las playas. Del mismo modo, si efectúan actividades deportivas náuticas, utilizar el chaleco salvavidas.

Junto con ello, se refirió a los padres y que estos tengan un control de su familia, especialmente por los más pequeños. También, seguirlas recomendaciones de los salvavidas y los consejosque va entregando la Autoridad Marítima respecto a las marejadas.

Añadió que, “en relación a la aplicación Playas Chile, estas se encuentra disponible para todos los móviles, donde podrán ver cuáles son las playas aptas para el baño”.

Por su parte, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, indicó que "la apertura al periodo estival 2025 -2026 muestra el compromiso y avances que tenemos junto con otros servicios públicos. La Armada de Chile cuenta con la Policía Marítima, quienes realizan patrullajes por el borde costero, volviéndose un imponderable a la hora de fiscalizar”.

También destacó el valor que tienen las playas para la región de Valparaíso. “Nuestras comunas son el objeto predilecto de las visitas, tanto de turistas extranjeros como también de los turistas nacionales que disfrutan de las actividades del verano”, indicó.

Del mismo modo, el alcalde de Concón Freddy Ramírez, reforzó el llamado al autocuidado y el trabajo colaborativo entre los municipios, la Armada y Carabineros y todos los equipos de rescate.

“En Concón nos estamos preparando ya que esperamos una importante llegada de turistas argentinos, provenientes en su mayoría de la provincia de Mendoza. Por lo tanto, hoy día entendemos que el trabajo colaborativo entre los municipios de Viña y Concón, son los destinos predilectos, por lo que la comuna cuenta con playas habilitadas y hoy se da inicio a la temporada estival con salvavidas y concesionarios”, explicó.

Agregó que el llamado a los turistas argentinos es a venir con tranquilidad, ya que se está trabajando junto a Carabineros, la Armada, las Seguridades Públicas Municipales, tomando todas las medidas para que se sientan seguros.

Finalmente, el prefecto de Carabineros de Viña del Mar coronel Leonardo Cárdenas, se refirió al comercio ilegal y a la aplicación de multas dada la nueva ordenanza municipal.

“Siempre sumar esfuerzos es positivo, estamos trabajando en permanente coordinación con municipios, Policía Marítima y Carabineros, en fiscalización y control en el borde costero. Particularmente, las infracciones más comunes son consumo de alcohol en la vía pública, su venta y el comercio informal. Todas estas actividades están reguladas por ley y estamos incrementando el personal desde el mes de diciembre”, apuntó el Prefecto de Carabineros.

El periodo estival 2025 -2026 se prolongará hasta el 15 de marzo del 2026, donde la Autoridad Marítima intensificará las tareas de vigilancia y control en las playas, ríos y lagos de la región, disponiendo de medios materiales y humanos para resguardar la vida de las personas que visitan el borde costero.

