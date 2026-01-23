Con dinero extranjero, celulares e implementos para cometer delitos capturan a banda dedicada al robo de autos en Viña del Mar

Patrullajes preventivos de Carabineros permitieron la detención de cuatro sujetos que robaban especies desde los vehículos estacionados en la Av. Marina de Viña del Mar.

Además, se logró la incautación de billetes de diversos países, controles universales, una pesa digital, un inhibidor de señal, teléfonos celulares, un destornillador, un formón, un bastón retráctil metálico, guantes de género, marihuana, ketamina, clorhidrato de cocaína, un arma blanca y cartuchos de escopeta, los cuales eran utilizados presumiblemente para la comisión de sus diversos ilícitos.

En específico, la policía uniformada informó que los delincuentes mantenían en su poder divisas de origen chino, polaco, argentino, brasileño y canadiense.

Los imputados trataron de pasar desapercibidos, siendo sorprendidos por efectivos de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) a bordo de un vehículo en calle Arlegui, a la altura de Villanelo, logrando la detención y la recuperación de las especies.

Los sujetos, entre 25 y 31 años, cuentan con un nutrido prontuario delictual por antecedentes como porte de arma blanca, receptación, robo en lugar habitado, hurto simple, porte de elementos para cometer ilícitos, robo de accesorios de vehículo, amenazas, robo con intimidación, robo por frustrado, microtráfico, robo con violencia, violencia intrafamiliar, daños, violación de morada, entre otros.

Una vez informados los detalles del operativo al Ministerio Público, se estableció que los sujetos pasen a control de detención, conforme a lo dispuesto por el fiscal de turno.

