Una fuerte controversia generaron las declaraciones del seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Hernán Silva, al referirse al femicidio ocurrido durante la madrugada del miércoles 25 de noviembre en la calle Fabres de Villa Alemana. En la oportunidad, la autoridad planteó que, además de fortalecer la persecución penal y aplicar las máximas sanciones contra los responsables, es necesario recuperar el respeto como un valor social que, a su juicio, se ha ido perdiendo con el paso de los años.

Para ejemplificar su planteamiento, Silva recordó que antiguamente los hombres se levantaban para cederles el asiento a las mujeres en la locomoción colectiva y sostuvo que "ya golpear a una mujer era inconcebible; femicidio, jamás".

Sus palabras provocaron una serie de cuestionamientos desde distintos sectores, con críticas de que una problemática estructural como la violencia contra las mujeres sea abordada desde gestos de caballerosidad o una idealización del pasado, en lugar de poner el acento en la prevención, políticas públicas y responsabilidades del Estado.

Una de las voces que manifestó su preocupación fue la de Camila Lazo, exseremi de la Mujer y la Equidad de Género de Valparaíso durante el Gobierno de Gabriel Boric, quien advirtió en Puranoticia.cl que los dichos de la autoridad regional representan un retroceso en la forma en que institucionalmente se debe abordar la violencia contra las mujeres, especialmente cuando se trata de hechos tan graves como los femicidios.

"Más que preocupante, aquí se rompe una sensibilidad y se rompe algo que se ha trabajado de forma transversal, que es condenar la violencia femicida, que es condenar los hechos más graves de violencia hacia las mujeres y, por sobre todo, en términos lingüísticos, retroceder en aquello. Cuando trabajamos en prevención de las violencias, vemos también cómo va tomando diferentes ribetes culturales y esta cuestión de normalizarla de forma estatal, de forma gubernamental, finalmente repercute en que otras partes de la sociedad hoy en día se envalentonen y tomen nuevamente estas formas de actuar de forma social, de forma más violenta", expuso.

Quien también cuestionó las palabras del seremi Hernán Silva fue su antecesora, Alejandra Romero, exseremi de Seguridad Pública durante la gestión Boric, quien puso el foco en las responsabilidades institucionales y en las herramientas que debe disponer el Estado para enfrentar este tipo de delitos. A su juicio, las buenas costumbres y la caballerosidad no constituyen mecanismos para prevenir los femicidios.

"Revisamos los lamentables dichos de la autoridad regional y principalmente nos preocupa porque, si bien, hay temas culturales de base que atender para abordar este tipo de temática, con caballerosidad o con civilidad no se detienen femicidios. Y eso es muy relevante, más aún cuando estás en un cargo de responsabilidad y en un cargo de acción pública porque el Estado tiene responsabilidades y temas que atender, que están inclusive en un marco legal", planteó la exautoridad regional.

Asimismo, manifestó que "todavía falta muchísimo, por cierto, pero ha habido un avance en regular tanto la prevención como la atención a víctimas, la atención psicosocial y la atención jurídica que se requiere en estos casos, que son los más gravosos. Y eso requiere que quienes conducen las políticas a nivel nacional y a nivel regional, tengan no tan solo una comprensión del fenómeno, sino que también puedan disponibilizar esos mecanismos que el Estado tiene, que en este caso son específicamente de coordinación, como es el circuito intersectorial del femicidio".

Desde el ámbito político regional, Eva Rivera, presidenta del Frente Amplio en Valparaíso, también arremetió contra los dichos del seremi, cuestionando que se vincule la erradicación de la violencia machista con gestos de cortesía hacia las mujeres.

"Es grave que la autoridad encargada de la seguridad regional reduzca un femicidio a una pérdida de buenos modales. Comparar la erradicación de la violencia machista con gestos paternalistas trivializa la muerte de una mujer y demuestra una alarmante incomprensión del problema. No necesitamos discursos sobre cortesía ni nostalgia por un pasado que fue profundamente violento e impune para nosotras; exigimos políticas públicas serias, prevención efectiva y autoridades a la altura de la crisis", expresó la dirigente política de la Quinta Región.

En la misma línea se manifestó la consejera regional (core) María Elena Rubilar, quien apuntó a que el problema de fondo no radica en la pérdida de cortesías, sino en la aceptación social del maltrato hacia las mujeres como una forma de relacionamiento.

"El problema no es la falta de cariño, el problema es que la sociedad ha avalado el maltrato a las mujeres como una forma válida de relacionamiento dentro de relaciones de pareja u otra índole. Y esta violencia se combate con políticas y recursos públicos, pero también con cambio cultural y el lenguaje es parte de ello", señaló.

Pero las críticas también llegaron desde el Congreso Nacional. La Bancada Feminista Julieta Kirkwood emitió una declaración en la que cuestionó duramente la comparación realizada por el seremi de Seguridad Pública de Valparaíso y sostuvo que los femicidios no son un fenómeno reciente, sino que durante décadas fueron invisibilizados bajo otras denominaciones y sin la respuesta institucional que requerían.

"Una mujer fue asesinada en Villa Alemana y el Seremi de Seguridad respondió con nostalgia. Dijo que antes los hombres cedían el asiento en la micro y que el femicidio era impensado. Nos parece una frivolidad inaceptable. Los femicidios no son un invento de esta época. Antes se llamaban 'crímenes pasionales' y se archivaban en silencio", recordaron desde la bancada que presidente la diputada Carolina Tello.

De igual forma, manifestaron en el escrito que "ceder el asiento no es respeto. Respeto es que una mujer pueda denunciar y ser protegida, que las medidas cautelares se cumplan y que el Estado llegue antes de que sea tarde. Ante un femicidio no se necesitan anécdotas del pasado. Se necesita presupuesto, protección y justicia. Desde la Bancada Julieta Kirkwood exigimos al Gobierno que deje de romantizar un pasado que no existió y se haga cargo del presente".

Por su parte, Valentina Álvarez, una de las voceras de la Coordinadora 8M de Valparaíso, calificó las declaraciones como violentas y las relacionó con las discusiones sobre la incorporación de la perspectiva de género en las distintas instituciones del Estado y la asignación de recursos públicos para avanzar en esa materia.

"Es realmente triste y violento. Para nosotros se recibe con mucha violencia, sobre todo en el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. O sea, nos parece que da cuenta de un Gobierno que no está en línea con las demandas y las necesidades de las mujeres. Las últimas semanas hemos estado en el debate sobre el Presupuesto de la Nación y nos damos cuenta de la importancia de la transversalización de género en el Estado", puntualizó la vocera.

Por último, afirmó que "este Presupuesto no considera ese ítem, donde la idea de la transversalización de género es que cada uno de los organismos del Estado tenga una perspectiva de género, eduque a sus funcionarios, considere cómo están llegando los servicios a los distintos grupos de mujeres, a las diversidades sexo-genéricas, etcétera, para ir reduciendo las brechas e ir reduciendo los niveles de violencia".

De esta manera, las reacciones de exautoridades, representantes políticas y organizaciones feministas coincidieron en cuestionar el enfoque utilizado por el seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Hernán Silva, para referirse al femicidio de Villa Alemana, insistiendo en que enfrentar la violencia contra las mujeres requiere mucho más que recuperar antiguas normas de cortesía: demanda prevención, recursos, protección a las víctimas y una respuesta efectiva de las instituciones.

(Imagen mejorada con IA)

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