"Si usted me pregunta si hoy hubiera una acusación constitucional, obviamente que yo votaría a favor. Principalmente, porque he trabajado dos años en el ciclo anterior en Familia y en Desarrollo Social, hemos estado siempre defendiendo a las víctimas". Con estas palabras, el diputado Hotuiti Teao había anunciado hace algunas semanas que aprobaría una eventual acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, en el marco de las polémicas rebajas de penas a condenados por delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes.

No obstante, la postura del representante del Distrito 7 de la región de Valparaíso estaría dando un vuelco luego que pusiera "en duda" su respaldo a la iniciativa que impulsa la oposición, afirmando que hasta el momento "me estoy absteniendo".

En conversación con Radio Universo, el diputado independiente (cercano a la bancada de la UDI) señaló que actualmente hay una agenda legislativa recargada y "entre medio de eso, obviamente aparece la acusación constitucional, más de 4.000 páginas. Si uno tuviera que resumir, hay 180 más relevantes que, aunque no me crea, sigo tratando de leerlo tranquilamente. Y sigo esperando respuesta del Ejecutivo, en este caso del ministro, hasta este viernes. Quiero ver qué es lo que plantea la defensa".

Asimismo, indicó que "esto hay que verlo con tiempo, pero lo que más me llama la atención es el comportamiento de la oposición (...) Yo quiero darme el tiempo de escuchar la defensa del ministro con respecto a esta situación, porque una cosa es lo político y otra cosa, netamente, es lo jurídico, que tiene que ver con la acusación constitucional, que tenga sustancia, que tenga méritos y que esté bien conformada para que justamente, basado en lo jurídico, podamos tomar una decisión como corresponde".

Junto a afirmar que está leyendo la minuta que le enviaron, Teao expuso que "hoy día estoy en duda. Voy a estar en reflexión, principalmente por el comportamiento y la instrumentalización de los menores de parte de la oposición. (...) Cuando veo este tipo de situaciones son súper sensibles, entonces pongo en duda mi voto por el comportamiento de la oposición (...) es una suma de situaciones y de sentimientos".

El legislador manifestó que "yo creo que voy a reflexionar el fin de semana, tengo mucho que conversar con mi familia sobre esta situación (...) El letargo de esta acusación constitucional yo creo que ha ido diluyendo la fuerza, y hoy día estoy en duda", y concluyó diciendo que "hasta el momento, y espero revisar y terminar de ver la defensa del ministro Rabat, digamos que me estoy absteniendo".

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