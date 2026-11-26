A un día de que finalice el plazo para presentar observaciones a la Imagen Objetivo del nuevo Plan Regulador Comunal de Viña del Mar, vecinos de Miraflores Bajo solicitaron a la alcaldesa Macarena Ripamonti y al Concejo Municipal ampliar el período de participación ciudadana.

Desde la Junta de Vecinos del sector manifestaron su preocupación por la escasa difusión del proceso y el tiempo disponible para analizar un instrumento que definirá el desarrollo urbano de la ciudad durante las próximas décadas.

La presidenta de la Junta de Vecinos de Miraflores Bajo, Carolina Zabalaga, señaló que al barrio solo llegaron dos convocatorias para trabajar en la Imagen Objetivo.

Una de las preocupaciones de la dirigencia vecinal es que Miraflores Bajo posee características territoriales propias, distintas de las del centro de Viña del Mar y Miraflores Alto, por lo que requiere instancias de participación que consideren sus particularidades.

Los vecinos advierten que los cambios en los usos de suelo, las alturas de las edificaciones y las actividades comerciales permitidas, podrían transformar significativamente la identidad residencial del barrio.

Por ello, solicitan a las autoridades municipales utilizar los mecanismos normativos disponibles para ampliar el plazo, reforzar la difusión del proceso y generar nuevas instancias informativas en los territorios.

Cabe hacer presente que la solicitud no busca detener la actualización del Plan Regulador Comunal, sino garantizar que las comunidades cuenten con información suficiente y tiempo para participar efectivamente en las decisiones que definirán el futuro de Viña del Mar.

PURANOTICIA