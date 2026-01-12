Con barricadas incendiarias y lanzamiento de bombas molotov comenzó el operativo de desalojo de la megatoma de San Antonio

Con barricadas incendiarias y agresiones a funcionarios de Carabineros y a la prensa, comenzó el proceso de desalojo de la megatoma de San Antonio.

Los antisociales encendieron barricadas en el acceso al asentamiento irregular y luego hubo lanzamiento de bombas molotov al personal policial.

Como se trata de un procedimiento "muy complejo", se dispuso la presencia de un fuerte contingente policial, con apoyo de carros lanzaguas y lanzagases.

Para llevar a cabo el operativo, el dueño del terreno dispuso maquinaria para derribar cercos, demoler casas e incluso hacer zanjas para impedir la retoma.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, manifestó in situ que "el proceso de desocupación y desalojo tiene una estimación de varios meses. Es un tiempo no menor en que vamos a estar en la zona. El resto del terreno que no se va a expropiar es el que vamos a desocupar y le vamos a restituir al propietario".

En ese sentido, el Municipio de San Antonio habilitó un albergue para cumplir con el fallo de la Corte de Apelaciones, que hizo esa advertencia al autorizar el desalojo.

Cabe hacer presente que el desalojo afecta a unas 3.300 familias, que ocupan 115 de las 215 hectáreas de la megatoma en el cerro Centinela de San Antonio.

En cuanto a las otras 100 hectáreas, el Gobieno informó que serán destinadas a un proyecto habitacional que beneficiaría a parte de los residentes de la toma, para lo cual se trabaja en un procedimiento de expropiación de este terreno.

La primera etapa del desalojo contempla las parcelas 11, 13 y 15, por lo que se solicitó a los residentes iniciar la desocupación voluntaria del espacio.

Posteriormente, se avanzará hacia el sector Bosques del Mar, cuya fecha será comunicada oportunamente por las autoridades de la región de Valparaíso.

“Se les solicita a todas las personas que colaboren con las autoridades, anticipen el proceso de reubicación y retiro de sus enceres personales y sigan las instrucciones proporcionadas”, señalaron en la notificación entregada a las familias.

PURANOTICIA