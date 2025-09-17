Con banderazos, Manuel Millones da inicio a su campaña a Diputado por el Distrito 6, mientras invita a celebrar con responsabilidad

Este miércoles 17 de septiembre comenzó oficialmente el periodo de propaganda electoral, según informó el Servicio Electoral (Servel), en el marco de las elecciones presidencial y parlamentarias. La campaña se extenderá hasta el jueves 13 de noviembre, período en el que los candidatos podrán difundir sus propuestas y realizar actividades de promoción, según lo establece la ley 18.700 que regula los comicios.

Durante este tiempo, estará permitido realizar propaganda a través de prensa escrita, radioemisoras, redes sociales y plataformas digitales, así como en la vía pública mediante activistas o brigadistas de las candidaturas. Esto permitirá a los aspirantes a cargos de elección popular, ya sea para La Moneda como para el Congreso Nacional, acercar sus propuestas a la ciudadanía de manera directa y masiva.

El inicio oficial de la campaña también fue abordado por Manuel Millones, candidato independiente al Distrito 6 de la Cámara de Diputados por la región de Valparaíso, quien postula en cupo del Partido Republicano. En conversación con Puranoticia.cl, el ex Consejero Regional (Core) destacó que, si bien la campaña ya comenzó, hoy lo más importante es que los ciudadanos celebren las Fiestas Patrias de Chile.

De todas maneras, quien presidiera la Comisión de Ordenamiento Territorial del Core adelantó que, a partir del lunes 22 de septiembre, el candidato iniciará con fuerza su despliegue electoral en las 26 comunas que componen el Distrito 6. No obstante, este miércoles será parte de dos banderazos: uno en Quillota, la ciudad donde reside, y otro en Quilpué, la comuna más poblada de este distrito que espera representar desde el 11 de marzo de 2026, si es que así la ciudadanía lo decide el 16 de noviembre.

"Hoy día partió la campaña de manera oficial, pero estamos entre ramadas y creo que va a ser muy difícil y uno tiene que ser prudente porque son fiestas muy de familia y nada que ver andar repartiendo volantes entre las mesas, entre anticichos y empanadas. Yo prefiero partir el lunes, así que hoy día voy a las ramadas con mi familia, por cierto, pero de manera muy respetuosa", comenzó diciendo.

De igual forma, indicó que "solamente recorreré en familia porque estas son fiestas muy familiares, muy de amigos, y hasta el lunes donde yo ya me despliego. Y como ya soy conocido porque fui consejero tantos años, fui candidato, la gente me conoce, vivo en Quillota y conozco la región, por tanto no tengo que hacer campaña para recorrer la región y conocerla, conozco los problemas, conozco qué es lo que hay que hacer. Y eso me da una gran ventaja si es que yo llego al Parlamento porque no me pueden engrupir los funcionarios, ya que sé lo que se puede y lo que no se puede hacer".

En ese sentido, Manuel Millones reiteró que "hoy día el único mensaje que quiero entregar es: páselo bien, con prudencia y con precaución, porque uno puede manejar muy bien, uno puede no tomar, pero el que viene al frente no, entonces hay que ser muy precavido, con mucho cuidado, con mucha responsabilidad y ojalá que haya mucho control policial para que se sancione a aquellos que andan bebidos".

En conversación con la radio de Puranoticia.cl, el ex Core de Valparaíso sostuvo también que "hoy hay que relajarnos y ojalá que las empresas respeten los horarios, porque acuérdense que este jueves 18 y viernes 19 hay feriado irrenunciable. Esto, hasta el sábado cuando se abren los supermercados y el comercio en general (...). Pero el resto, a celebrar el cumpleaños de la patria y el 19 a las Glorias del Ejército".

Bajo este contexto, confesó que es primera vez que asistirá a la Parada Militar en el parque O'Higgins de Santiago. "Voy a ir por primera vez. Me invitaron. Nunca había ido. Nunca he ido, pero voy a acompañar a la diputada Barchiesi y vamos a estar ahí viéndola por primera vez en mi larga vida a las glorias del Ejército", contó.

Por último, destacó el trabajo que realizan los municipios a lo largo de toda la región para acercar las tradiciones chilenas a sus vecinos. "Cada municipio hace esfuerzos grandes para su comunidad. Si no tienen para qué desplazarse. Mira, me gusta mucho sentir el olor cuando tú vas a la Quebrada Alvarado: el olor al ganado, al pasto, el olor del humo. Hay que tener presente, sí, que es una fiesta para celebrar en familia y con responsabilidad, para que no tengamos el lunes que hacer un recuento de algún tipo de accidente y de muertos. Ojalá ese sea el sentido: celebrar con ponderación y rescatar lo que significa la identidad y nuestras tradiciones".

En definitiva, mientras Manuel Millones se prepara para iniciar con fuerza su despliegue electoral en las 26 comunas del Distrito 6 a partir del lunes 22, la invitación que hizo a la ciudadanía es a que disfrute de estas Fiestas Patrias, pero con responsabilidad y conciencia, para no tener que lamentar tragedias como las vividas en años anteriores.

PURANOTICIA