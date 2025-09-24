Con arresto domiciliario total queda carabinero acusado de matar a conductor con el que tuvo un conflicto vial en Valparaíso

Sujeto a las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional quedó un funcionario de Carabineros que el pasado 20 de septiembre dio muerte a un hombre que lo habría amenazado tras sostener un conflicto vial en Valparaíso.

Así lo dictaminó el Juzgado de Garantía de Valparaíso contra el hombre identificado con las iniciales de G.D.S.V., quien al momento de los hechos se encontraba de franco y que fue formalizado por el delito de homicidio, en calidad de autor del mismo.

El parte policial del caso –según consigna radio Biobío– da cuenta que el funcionario se dirigió desde la Tenencia Rodelillo de Carabineros hasta su hogar, luego de recibir un llamado telefónico donde le dieron cuenta de problemas de salud de su hijo de 2 meses.

Fue durante el trayecto a bordo de su vehículo particular cuando el policía tuvo un conflicto vial con otro sujeto en la intersección de camino Tierra Roja con enlace Noruega, donde se produjo un tenso intercambio de palabras entre ambos.

La discusión dio paso a las amenazas, pues el conductor del automóvil particular habría exhibido un arma de fuego al funcionario de Carabineros, advirtiéndole de "¿qué pasa si te mato?". Momento seguido, el uniformado extrajo su arma de servicio y efectuó cinco disparos contra el otro individuo, quien falleció de manera instantánea.

A la llegada de la policía al sitio del suceso, se detuvo al acompañante del hombre fallecido, a quien el funcionario de Carabineros acusó de participar en los hechos.

Cabe hacer presente que el uniformado formalizado quedará con arresto domiciliario total y arraigo nacional por al menos los próximos 100 días, plazo establecido por el tribunal porteño para dar curso al proceso investigativo de lo ocurrido.

