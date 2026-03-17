Con arresto domiciliario quedó cuidador que dio muerte a hombre que robaba paltas en Quillota

Este martes se realizó en el Juzgado de Garantía de Quillota la audiencia de formalización de un hombre imputado por homicidio simple, tras un hecho ocurrido el pasado sábado en un predio agrícola de la comuna.

Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, la víctima se encontraba junto a otro sujeto robando paltas cuando fue impactada por un disparo que le causó la muerte. El autor de los disparos corresponde al cuidador del lugar, quien fue detenido y posteriormente formalizado.

El fiscal jefe de Quillota, César Astudillo, explicó que “dos sujetos ingresan a un predio que mantenía frutos de palta con la intención de sustraer”, siendo advertidos por la cónyuge del cuidador, quien alertó a su pareja tras escuchar ruidos en el lugar.

De acuerdo con el relato del persecutor, el cuidador acudió al sitio y, tras percatarse del robo, utilizó una escopeta debidamente inscrita. “Le pide que se retiren, se efectúa un disparo al aire de advertencia, pero estos no deponen su actitud”, señaló Astudillo.

El fiscal agregó que “efectuó un segundo disparo, lo que tampoco deponen la acción de uno de los sujetos (…) quien intenta abalanzarse sobre el cuidador, quien efectúa un tercer disparo que pone término a la vida de este sujeto”.

Durante la audiencia se presentaron informes técnicos y planimétricos del sitio del suceso, además de la versión del propio imputado, lo que permitió establecer su participación directa en los hechos. “Queda claro que el autor de los disparos fue el cuidador del predio, por lo cual fue formalizado por homicidio simple, pero se ha tenido en vista el contexto en que ello ocurrió”, indicó el fiscal.

En consideración a estos antecedentes, el tribunal decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para el imputado, mientras continúa la investigación. “Todo ello a la espera de contar con todos los antecedentes que permitan establecer si efectivamente hubo o no una legítima defensa”, concluyó Astudillo.

El plazo de investigación fue fijado en 120 días.

PURANOTICIA